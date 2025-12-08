Состояние обеспечения безопасности в некоторых учебных центрах неудовлетворительное – Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в условиях продолжающегося наступления врага Украина вынуждена усиливать обороноспособность и укреплять армию, делая ключевой акцент на подготовке личного состава.
По его словам, ключевая точка приложения усилий — не техника, а люди, поэтому мобилизация, рекрутинг, заключение новых контрактов и качественная подготовка военнослужащих являются приоритетом. На ежемесячном совещании по вопросам повышения качества подготовки он подчеркнул: ВСУ должны постоянно совершенствовать систему обучения.
Подготовка длится дольше, но требует улучшения
Срок базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) уже увеличен до 51 дня. Кроме того, предусмотрены профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени — повышение квалификации инструкторов, модернизация оборудования учебных центров и формирование по итогам подготовки действительно боеспособного воина.
Во время совещания Сырский заслушал отчеты о развитии БЗВП в боевых бригадах, усилении безопасности в учебных центрах, отборе инструкторов для Центра подготовки штурмовых подразделений и адаптации новоприбывших военнослужащих.
Безопасность в учебных центрах: местами ситуация критическая
Отдельно главнокомандующий подчеркнул важность комплексной программы адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, поскольку именно в этот период происходит значительная часть случаев самовольного оставления части (СОЧ).
По результатам аудита собраны отзывы из всех учебных центров относительно качества преподавания десятка предметов БЗВП. Выделены учебные центры-лидеры, на которые должны ориентироваться остальные.
В то же время Сырский отметил, что вопросы строительства и оснащения укрытий требуют ускорения: на некоторых объектах состояние обеспечения безопасности является неудовлетворительным.
«Мы не имеем права легкомысленно относиться к безопасности наших военнослужащих», — подчеркнул он и дал соответствующие распоряжения для устранения проблем.
Обучение — подальше от фронта
ВСУ продолжают переносить учебные процессы в более безопасные регионы и закрепляют армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины, чтобы минимизировать риски.
