Состояние обеспечения безопасности в некоторых учебных центрах неудовлетворительное – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в условиях продолжающегося наступления врага Украина вынуждена усиливать обороноспособность и укреплять армию, делая ключевой акцент на подготовке личного состава.

По его словам, ключевая точка приложения усилий — не техника, а люди, поэтому мобилизация, рекрутинг, заключение новых контрактов и качественная подготовка военнослужащих являются приоритетом. На ежемесячном совещании по вопросам повышения качества подготовки он подчеркнул: ВСУ должны постоянно совершенствовать систему обучения.

Подготовка длится дольше, но требует улучшения

Срок базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) уже увеличен до 51 дня. Кроме того, предусмотрены профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени — повышение квалификации инструкторов, модернизация оборудования учебных центров и формирование по итогам подготовки действительно боеспособного воина.

Во время совещания Сырский заслушал отчеты о развитии БЗВП в боевых бригадах, усилении безопасности в учебных центрах, отборе инструкторов для Центра подготовки штурмовых подразделений и адаптации новоприбывших военнослужащих.

Безопасность в учебных центрах: местами ситуация критическая

Отдельно главнокомандующий подчеркнул важность комплексной программы адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, поскольку именно в этот период происходит значительная часть случаев самовольного оставления части (СОЧ).

По результатам аудита собраны отзывы из всех учебных центров относительно качества преподавания десятка предметов БЗВП. Выделены учебные центры-лидеры, на которые должны ориентироваться остальные.

В то же время Сырский отметил, что вопросы строительства и оснащения укрытий требуют ускорения: на некоторых объектах состояние обеспечения безопасности является неудовлетворительным.

«Мы не имеем права легкомысленно относиться к безопасности наших военнослужащих», — подчеркнул он и дал соответствующие распоряжения для устранения проблем.

Обучение — подальше от фронта

ВСУ продолжают переносить учебные процессы в более безопасные регионы и закрепляют армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины, чтобы минимизировать риски.

