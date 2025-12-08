У Києві змінюють рух трамваїв 11, 12, 16 і 19 через ремонт колій та запускають автобус 19Т

З 8 до 26 грудня у Києві частина трамвайних маршрутів змінить схему руху.

Фото: КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 8 до 26 грудня у Києві частина трамвайних маршрутів змінить схему руху через ремонт колій на вулиці Кирилівській.

Як повідомили у КП «Київпастранс», обмеження діятимуть щоденно з 10:00 до 17:00, окрім вихідних. У цей час трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами.

Як курсуватимуть трамваї

Трамваї № 11, 12, 16

Рухатимуться від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка.

Трамвай № 19

Курсуватиме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон “Спартак”».

Тимчасовий автобусний маршрут

Для забезпечення сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка запустять автобус № 19Т.

Маршрут автобуса 19Т

У напрямку площі Тараса Шевченка: від вул. Спаської – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка.

У зворотному напрямку: вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.