У Києві змінюють рух трамваїв 11, 12, 16 і 19 через ремонт колій та запускають автобус 19Т

13:12, 8 грудня 2025
З 8 до 26 грудня у Києві частина трамвайних маршрутів змінить схему руху.
У Києві змінюють рух трамваїв 11, 12, 16 і 19 через ремонт колій та запускають автобус 19Т
Фото: КМДА
З 8 до 26 грудня у Києві частина трамвайних маршрутів змінить схему руху через ремонт колій на вулиці Кирилівській.

Як повідомили у КП «Київпастранс», обмеження діятимуть щоденно з 10:00 до 17:00, окрім вихідних. У цей час трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами.

Як курсуватимуть трамваї

Трамваї № 11, 12, 16
Рухатимуться від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка.

Трамвай № 19
Курсуватиме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон “Спартак”».

Тимчасовий автобусний маршрут

Для забезпечення сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка запустять автобус № 19Т.

Маршрут автобуса 19Т

У напрямку площі Тараса Шевченка: від вул. Спаської – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка.

У зворотному напрямку: вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.

