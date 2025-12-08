  1. В Украине

В Киеве изменяют движение трамваев 11, 12, 16 и 19 из-за ремонта путей и запускают автобус 19Т

13:12, 8 декабря 2025
С 8 по 26 декабря в Киеве часть трамвайных маршрутов изменит схему движения.
В Киеве изменяют движение трамваев 11, 12, 16 и 19 из-за ремонта путей и запускают автобус 19Т
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 8 по 26 декабря в Киеве часть трамвайных маршрутов изменит схему движения из-за ремонта путей на улице Кирилловской.

Как сообщили в КП «Киевпастранс», ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме выходных. В это время трамваи будут курсировать по измененным маршрутам.

Как будут курсировать трамваи

Трамваи № 11, 12, 16

Будут двигаться от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» до ул. Семена Скляренко.

Трамвай № 19

Будет курсировать от Контрактовой площади до остановки «Стадион “Спартак”».

Временный автобусный маршрут

Для обеспечения сообщения между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко запустят автобус № 19Т.

Маршрут автобуса 19Т

В направлении площади Тараса Шевченко: от ул. Спасской – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Оленевская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Автозаводская – ул. Полярная до площади Тараса Шевченко.

В обратном направлении: ул. Полярная – ул. Автозаводская – ул. Семена Скляренко – ул. Сырецкая – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская до Контрактовой площади.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]