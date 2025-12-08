В Киеве изменяют движение трамваев 11, 12, 16 и 19 из-за ремонта путей и запускают автобус 19Т

С 8 по 26 декабря в Киеве часть трамвайных маршрутов изменит схему движения.

Фото: КГГА

С 8 по 26 декабря в Киеве часть трамвайных маршрутов изменит схему движения из-за ремонта путей на улице Кирилловской.

Как сообщили в КП «Киевпастранс», ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме выходных. В это время трамваи будут курсировать по измененным маршрутам.

Как будут курсировать трамваи

Трамваи № 11, 12, 16

Будут двигаться от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» до ул. Семена Скляренко.

Трамвай № 19

Будет курсировать от Контрактовой площади до остановки «Стадион “Спартак”».

Временный автобусный маршрут

Для обеспечения сообщения между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко запустят автобус № 19Т.

Маршрут автобуса 19Т

В направлении площади Тараса Шевченко: от ул. Спасской – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Оленевская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Автозаводская – ул. Полярная до площади Тараса Шевченко.

В обратном направлении: ул. Полярная – ул. Автозаводская – ул. Семена Скляренко – ул. Сырецкая – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская до Контрактовой площади.

