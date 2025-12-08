Як відновити номерні знаки після втрати або крадіжки — всі документи і процедура

Процедура проста: звернення до сервісного центру, огляд авто та видача нових номерів замість втрачених чи викрадених.

Втрачені або викрадені номерні знаки — одна з найчастіших проблем, з якою стикаються українські водії після крадіжок, ДТП чи негоди. Багато хто не знає, що робити в такій ситуації, як відновити номерні знаки й які документи потрібно мати з собою. Процедура проста, але вимагає дотримання кількох обов’язкових кроків.

Щоб отримати нові номерні знаки, водію потрібно звернутися до сервісного центру МВС, пройти експертний огляд авто та надати необхідний пакет документів. Саме ці вимоги найчастіше викликають запитання в автовласників. Нижче наведено роз’яснення, яке допоможе швидше пройти процедуру та уникнути зайвих проблем.

Куди звертатися

Для відновлення номерних знаків потрібно подати звернення до будь-якого територіального сервісного центру МВС.

Які документи потрібні

Документ, що посвідчує особу (один із):

паспорт громадянина України (можна в електронній формі в застосунку Дія).

Якщо подається ID-картка без відомостей про місце проживання — потрібна довідка про реєстрацію місця проживання.

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне або тимчасове проживання;

посвідчення біженця, особи, яка потребує додаткового чи тимчасового захисту.

Інші обов’язкові документи:

ідентифікаційний код власника транспортного засобу;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

у разі крадіжки — довідка Нацполіції про викрадення номерних знаків;

у разі втрати — письмове пояснення обставин втрати номерів.

Якщо власником авто є юридична особа, необхідно додати акт службового розслідування.

Огляд авто — обов’язковий

Під час процедури в сервісному центрі проводиться експертний огляд транспортного засобу, тому авто потрібно надати фізично.

Що відбувається після подання документів

Після внесення даних до бази МВС працівники сервісного центру проводять перереєстрацію автомобіля. Власник отримує:

нове свідоцтво про реєстрацію,

нові номерні знаки замість втрачених, пошкоджених або непридатних.

У патрульній поліції наголошують: знайдені пізніше «старі» номерні знаки автоматично вважаються недійсними і підлягають здачі до сервісного центру МВС.

