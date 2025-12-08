  1. В Україні

Як відновити номерні знаки після втрати або крадіжки — всі документи і процедура

13:30, 8 грудня 2025
Процедура проста: звернення до сервісного центру, огляд авто та видача нових номерів замість втрачених чи викрадених.
Як відновити номерні знаки після втрати або крадіжки — всі документи і процедура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Втрачені або викрадені номерні знаки — одна з найчастіших проблем, з якою стикаються українські водії після крадіжок, ДТП чи негоди. Багато хто не знає, що робити в такій ситуації, як відновити номерні знаки й які документи потрібно мати з собою. Процедура проста, але вимагає дотримання кількох обов’язкових кроків.

Щоб отримати нові номерні знаки, водію потрібно звернутися до сервісного центру МВС, пройти експертний огляд авто та надати необхідний пакет документів. Саме ці вимоги найчастіше викликають запитання в автовласників. Нижче наведено роз’яснення, яке допоможе швидше пройти процедуру та уникнути зайвих проблем.

Куди звертатися

Для відновлення номерних знаків потрібно подати звернення до будь-якого територіального сервісного центру МВС.

Які документи потрібні

Документ, що посвідчує особу (один із):

  • паспорт громадянина України (можна в електронній формі в застосунку Дія).

Якщо подається ID-картка без відомостей про місце проживання — потрібна довідка про реєстрацію місця проживання.

  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • посвідка на постійне або тимчасове проживання;
  • посвідчення біженця, особи, яка потребує додаткового чи тимчасового захисту.

Інші обов’язкові документи:

  • ідентифікаційний код власника транспортного засобу;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • у разі крадіжки — довідка Нацполіції про викрадення номерних знаків;
  • у разі втрати — письмове пояснення обставин втрати номерів.

Якщо власником авто є юридична особа, необхідно додати акт службового розслідування.

Огляд авто — обов’язковий

Під час процедури в сервісному центрі проводиться експертний огляд транспортного засобу, тому авто потрібно надати фізично.

Що відбувається після подання документів

Після внесення даних до бази МВС працівники сервісного центру проводять перереєстрацію автомобіля. Власник отримує:

  • нове свідоцтво про реєстрацію,
  • нові номерні знаки замість втрачених, пошкоджених або непридатних.

У патрульній поліції наголошують: знайдені пізніше «старі» номерні знаки автоматично вважаються недійсними і підлягають здачі до сервісного центру МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція патрульна поліція авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]