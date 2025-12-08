  1. В Украине

Как восстановить номерные знаки после утраты или кражи — все документы и процедура

13:30, 8 декабря 2025
Процедура простая: обращение в сервисный центр, осмотр авто и выдача новых номеров взамен потерянных или украденных.
Потерянные или украденные номерные знаки — одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются украинские водители после краж, ДТП или непогоды. Многие не знают, что делать в такой ситуации, как восстановить номерные знаки и какие документы нужно иметь с собой. Процедура простая, но требует соблюдения нескольких обязательных шагов.

Чтобы получить новые номерные знаки, водителю нужно обратиться в сервисный центр МВД, пройти экспертный осмотр авто и предоставить необходимый пакет документов. Именно эти требования чаще всего вызывают вопросы у автовладельцев. Ниже приведено разъяснение, которое поможет быстрее пройти процедуру и избежать лишних проблем.

Куда обращаться

Для восстановления номерных знаков нужно подать обращение в любой территориальный сервисный центр МВД.

Какие документы нужны

Документ, удостоверяющий личность (один из):

  • паспорт гражданина Украины (можно в электронной форме в приложении Дія).

Если подается ID-карта без сведений о месте проживания — нужна справка о регистрации места проживания.

  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • вид на постоянное или временное проживание;
  • удостоверение беженца, лица, нуждающегося в дополнительной или временной защите.

Другие обязательные документы:

  • идентификационный код владельца транспортного средства;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • в случае кражи — справка Нацполиции о похищении номерных знаков;
  • в случае утраты — письменное объяснение обстоятельств утраты номеров.

Если владельцем авто является юридическое лицо, необходимо добавить акт служебного расследования.

Осмотр авто — обязательный

Во время процедуры в сервисном центре проводится экспертный осмотр транспортного средства, поэтому авто нужно предоставить физически.

Что происходит после подачи документов

После внесения данных в базу МВД сотрудники сервисного центра проводят перерегистрацию автомобиля. Владелец получает:

  • новое свидетельство о регистрации,
  • новые номерные знаки взамен утерянных, поврежденных или непригодных.

В патрульно полиции указывают: найденные позже «старые» номерные знаки автоматически считаются недействительными и подлежат сдаче в сервисный центр МВД.

