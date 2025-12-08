Как восстановить номерные знаки после утраты или кражи — все документы и процедура
Потерянные или украденные номерные знаки — одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются украинские водители после краж, ДТП или непогоды. Многие не знают, что делать в такой ситуации, как восстановить номерные знаки и какие документы нужно иметь с собой. Процедура простая, но требует соблюдения нескольких обязательных шагов.
Чтобы получить новые номерные знаки, водителю нужно обратиться в сервисный центр МВД, пройти экспертный осмотр авто и предоставить необходимый пакет документов. Именно эти требования чаще всего вызывают вопросы у автовладельцев. Ниже приведено разъяснение, которое поможет быстрее пройти процедуру и избежать лишних проблем.
Куда обращаться
Для восстановления номерных знаков нужно подать обращение в любой территориальный сервисный центр МВД.
Какие документы нужны
Документ, удостоверяющий личность (один из):
- паспорт гражданина Украины (можно в электронной форме в приложении Дія).
Если подается ID-карта без сведений о месте проживания — нужна справка о регистрации места проживания.
- временное удостоверение гражданина Украины;
- вид на постоянное или временное проживание;
- удостоверение беженца, лица, нуждающегося в дополнительной или временной защите.
Другие обязательные документы:
- идентификационный код владельца транспортного средства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- в случае кражи — справка Нацполиции о похищении номерных знаков;
- в случае утраты — письменное объяснение обстоятельств утраты номеров.
Если владельцем авто является юридическое лицо, необходимо добавить акт служебного расследования.
Осмотр авто — обязательный
Во время процедуры в сервисном центре проводится экспертный осмотр транспортного средства, поэтому авто нужно предоставить физически.
Что происходит после подачи документов
После внесения данных в базу МВД сотрудники сервисного центра проводят перерегистрацию автомобиля. Владелец получает:
- новое свидетельство о регистрации,
- новые номерные знаки взамен утерянных, поврежденных или непригодных.
В патрульно полиции указывают: найденные позже «старые» номерные знаки автоматически считаются недействительными и подлежат сдаче в сервисный центр МВД.
