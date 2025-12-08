Чи потрібно сплачувати ЄСВ українцям, які працюють за кордоном: що каже закон

Українці, які отримують дохід за кордоном, не зобов’язані сплачувати ЄСВ, але можуть робити це добровільно, щоб зберегти страховий стаж і право на пенсію.

Українці дедалі частіше отримують дохід за кордоном — працюючи дистанційно, сезонно або постійно проживаючи в інших країнах. Водночас багато хто не розуміє, чи потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з такого доходу та в яких випадках це обов’язково. Податкова служба роз’яснила це питання.

Коли ЄСВ сплачується обов’язково

Згідно із Законом № 2464, платниками ЄСВ є роботодавці — юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю за трудовими чи цивільно-правовими договорами.

Тобто ЄСВ сплачується із:

нарахованої заробітної плати працівникам;

додаткових і компенсаційних виплат;

винагород за цивільно-правовими договорами (крім співпраці з ФОП за профільною діяльністю).

Цей внесок є обов’язковим і нараховується незалежно від того, де фактично працює особа — в Україні чи за її межами, якщо трудові відносини оформлені з українським роботодавцем.

Чи треба сплачувати ЄСВ із доходу, отриманого за кордоном

Податкова чітко зазначає:

Дохід, отриманий фізичною особою за межами України, не є базою для нарахування ЄСВ.

Тобто якщо українець офіційно працевлаштований у іноземній компанії або працює там як найманий працівник — ЄСВ в Україні сплачувати не потрібно.

Водночас закон передбачає важливу опцію.

Українці, які працюють за кордоном, можуть сплачувати ЄСВ добровільно

Частина перша статті 10 Закону № 2464 дозволяє громадянам України, які працюють або постійно проживають за кордоном, самостійно укладати договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Це може бути актуально для тих, хто хоче:

збільшити страховий стаж;

забезпечити собі право на українську пенсію;

зберегти безперервність страхового стажу.

Висновок

Дохід, отриманий за кордоном, не обкладається ЄСВ.

ЄСВ сплачується лише, коли є трудові чи цивільно-правові відносини з українським роботодавцем.

Українці, що працюють за межами країни, можуть добровільно сплачувати ЄСВ, щоб накопичувати страховий стаж.

