Нужно ли уплачивать ЕСВ украинцам, которые работают за границей: что говорит закон

Украинцы, которые получают доход за границей, не обязаны уплачивать ЕСВ, но могут делать это добровольно, чтобы сохранить страховой стаж и право на пенсию.

Украинцы все чаще получают доход за границей — работая дистанционно, сезонно или постоянно проживая в других странах. В то же время многие не понимают, нужно ли платить единый социальный взнос (ЕСВ) с такого дохода и в каких случаях это обязательно. Налоговая служба разъяснила этот вопрос.

Когда ЕСВ уплачивается обязательно

Согласно Закону № 2464, плательщиками ЕСВ являются работодатели — юридические лица и физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд по трудовым или гражданско-правовым договорам.

То есть ЕСВ уплачивается из:

начисленной заработной платы работникам;

дополнительных и компенсационных выплат;

вознаграждений по гражданско-правовым договорам (кроме сотрудничества с ФЛП по профильной деятельности).

Этот взнос является обязательным и начисляется независимо от того, где фактически работает человек — в Украине или за ее пределами, если трудовые отношения оформлены с украинским работодателем.

Нужно ли платить ЕСВ с дохода, полученного за границей

Налоговая четко указывает:

Доход, полученный физическим лицом за пределами Украины, не является базой для начисления ЕСВ.

То есть если украинец официально трудоустроен в иностранной компании или работает там как наемный работник — ЕСВ в Украине платить не нужно.

В то же время закон предусматривает важную возможность.

Украинцы, работающие за границей, могут платить ЕСВ добровольно

Часть первая статьи 10 Закона № 2464 позволяет гражданам Украины, которые работают или постоянно проживают за границей, самостоятельно заключить договор о добровольном участии в системе обязательного государственного пенсионного страхования.

Это может быть актуально для тех, кто хочет:

увеличить страховой стаж;

обеспечить себе право на украинскую пенсию;

сохранить непрерывность страхового стажа.

Вывод

Доход, полученный за границей, не облагается ЕСВ.

ЕСВ уплачивается только тогда, когда существуют трудовые или гражданско-правовые отношения с украинским работодателем.

Украинцы, работающие за пределами страны, могут добровольно платить ЕСВ, чтобы накапливать страховой стаж.

