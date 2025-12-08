Нужно ли уплачивать ЕСВ украинцам, которые работают за границей: что говорит закон
Украинцы все чаще получают доход за границей — работая дистанционно, сезонно или постоянно проживая в других странах. В то же время многие не понимают, нужно ли платить единый социальный взнос (ЕСВ) с такого дохода и в каких случаях это обязательно. Налоговая служба разъяснила этот вопрос.
Когда ЕСВ уплачивается обязательно
Согласно Закону № 2464, плательщиками ЕСВ являются работодатели — юридические лица и физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд по трудовым или гражданско-правовым договорам.
То есть ЕСВ уплачивается из:
- начисленной заработной платы работникам;
- дополнительных и компенсационных выплат;
- вознаграждений по гражданско-правовым договорам (кроме сотрудничества с ФЛП по профильной деятельности).
Этот взнос является обязательным и начисляется независимо от того, где фактически работает человек — в Украине или за ее пределами, если трудовые отношения оформлены с украинским работодателем.
Нужно ли платить ЕСВ с дохода, полученного за границей
Налоговая четко указывает:
Доход, полученный физическим лицом за пределами Украины, не является базой для начисления ЕСВ.
То есть если украинец официально трудоустроен в иностранной компании или работает там как наемный работник — ЕСВ в Украине платить не нужно.
В то же время закон предусматривает важную возможность.
Украинцы, работающие за границей, могут платить ЕСВ добровольно
Часть первая статьи 10 Закона № 2464 позволяет гражданам Украины, которые работают или постоянно проживают за границей, самостоятельно заключить договор о добровольном участии в системе обязательного государственного пенсионного страхования.
Это может быть актуально для тех, кто хочет:
- увеличить страховой стаж;
- обеспечить себе право на украинскую пенсию;
- сохранить непрерывность страхового стажа.
Вывод
Доход, полученный за границей, не облагается ЕСВ.
ЕСВ уплачивается только тогда, когда существуют трудовые или гражданско-правовые отношения с украинским работодателем.
Украинцы, работающие за пределами страны, могут добровольно платить ЕСВ, чтобы накапливать страховой стаж.
