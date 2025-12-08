  1. В Україні

В ТЦК пояснили, як отримати виплати за військового, який зник безвісти або потрапив у полон

12:54, 8 грудня 2025
Як працює система виплат і які кроки потрібно виконати, щоб родина могла їх отримати.
В ТЦК пояснили, як отримати виплати за військового, який зник безвісти або потрапив у полон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На тлі повномасштабної війни дедалі більше родин шукають інформацію про те, як отримати грошове забезпечення за військовослужбовця, який зник безвісти або опинився в полоні. Це питання утримує високий інтерес — люди прагнуть зрозуміти, чи мають вони право на виплати, які документи підготувати та куди звертатися.

Процедура отримання коштів не лише чітко врегульована, а й передбачає можливість заздалегідь визначити, кому саме буде нараховуватись грошове забезпечення, якщо з військовим зникне зв’язок.

У Харківському обласному ТЦК роз’яснили, хто має право на виплати, як оформити особисте розпорядження, які документи подає родина та як відбувається нарахування.

Хто може претендувати на виплату

  • особа, на користь якої військовослужбовець завчасно склав особисте розпорядження;
  • особи першої черги, крім тих осіб, які одержують аліменти (у разі відсутності розпорядження):

- дружина/чоловік;

- неповнолітні діти;

- діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку;

- батьки, яких не позбавлено батьківських прав.

  • особи другої черги, законним представником яких є військовослужбовець (у разі відсутності особистого розпорядження та осіб першої черги):

- повнолітні діти;

- рідні брати/сестри.

Як скласти особисте розпорядження

Особисте розпорядження дає можливість вказати будь-яку особу (включаючи себе або нікого) та будь-яку частку грошового забезпечення до виплати цій особі:

  1. Написати заяву у довільній письмовій формі;
  2. Завірити підпис на заяві у командира частини або у нотаріуса;
  3. Віддати на збереження/долучення до особової справи у військовій частині.

Хто не може претендувати:

  • особи, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору;
  • громадяни РФ, Білорусі, а також особи, які постійно проживають на території цих країн.

Які документи і куди потрібно подати

Документи потрібно подати до будь-якого, зручного за місцем розташування, ТЦК та СП з дня оголошення наказом у військовій частині цього військовослужбовця захопленим у полон або зниклим безвісти:

  • заява із зазначеною в ній назвою банку та номером поточного рахунку в форматі IBAN для перерахунку коштів;
  • копія паспорту або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземця – копія паспортного документу або документу, що посвідчує особу без громадянства);
  • копія картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційного коду);
  • копії документів, що підтверджують родинні зв’язки:

- для дружини/чоловіка – свідоцтво про шлюб або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу;

- для дитини – свідоцтво про народження або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження;

- для батьків – свідоцтво про народження військовослужбовця або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження (у разі позбавлення батьківських прав, - рішення суду про поновлення таких прав);

  • копії документів, що підтверджують:
  • призначення особи опікуном (піклувальником) або усиновлювачем малолітньої (неповнолітньої) дитини військовослужбовця – для виплати особі, яка є законним представником таких дітей;
  • призначення військовослужбовця опікуном (піклувальником) або усиновлювачем повнолітніх дітей, рідних братів(сестер) – для виплати повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам);
  • встановлення інвалідності – для виплати дітям з інвалідністю з дитинства незалежно від віку.

Процес отримання виплат:

  • подання заяви з документами до будь-якого, зручного за місцем розташування ТЦК та СП. Туди ж можна звернутись за консультацією;

ТЦК та СП:

- забезпечує долучення до заяви на виплату копії наданих заявником документів, відповідних повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану;

- завіряє встановленим порядком ці копії документів;

- формує з цих документів файл PDF;

- підписує електронним підписом;

- надсилає засобами СЕДО до військової частини.

  • розгляд заяви з документами та прийняття рішення у військовій частині (15днів з дня отримання заяви);
  • у разі позитивного рішення, виплати відбуваються щомісячно (у поточному місяці за минулий) шляхом зарахування на банківський рахунок, який було вказано в заяві.

Розмір виплат

Загальна сума виплати розраховується після утримання встановлених законом відрахувань, в тому числі аліментів, з суми грошового забезпечення, включаючи щомісячні додаткові, одноразові додаткові види грошового забезпечення (зокрема додаткову винагороду на період дії воєнного стану, щорічну грошову допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення:

  • особа, на користь якої складено особисте розпорядження,- у розмірі зазначеної в такому розпорядженні частки;
  • особи першої черги,- рівними частками між особами в цій черговості від 50% загальної суми (решта 50% зберігаються (депонуються) за військовослужбовцем);
  • особи другої черги,- рівними частками між особами в цій черговості від 20% загальної суми (решта 80% зберігаються (депонуються) за військовослужбовцем).

Виплати грошового забезпечення не здійснюються, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину або у разі дезертирства.

Період отримання виплат:

  • початок виплат: день захоплення військовослужбовця в полон або зникнення безвісти, вказаний в наказі командира частини;
  • кінець виплат: день звільнення з полону або дата актового запису про смерть військовослужбовця, вказана в наказі командира частини;
  • у разі звільнення з полону все збережене (депоноване) грошове забезпечення виплачується військовослужбовцю, в разі загибелі (смерті) – включається до складу спадщини.

В ТЦК наголосили, що звернення до адвокатів, довірених осіб тощо ніяким чином не впливає на термін розгляду заяв та розмір виплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові полонені полон військовослужбовці ТЦК виплати військовим

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]