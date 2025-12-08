В ТЦК пояснили, як отримати виплати за військового, який зник безвісти або потрапив у полон
На тлі повномасштабної війни дедалі більше родин шукають інформацію про те, як отримати грошове забезпечення за військовослужбовця, який зник безвісти або опинився в полоні. Це питання утримує високий інтерес — люди прагнуть зрозуміти, чи мають вони право на виплати, які документи підготувати та куди звертатися.
Процедура отримання коштів не лише чітко врегульована, а й передбачає можливість заздалегідь визначити, кому саме буде нараховуватись грошове забезпечення, якщо з військовим зникне зв’язок.
У Харківському обласному ТЦК роз’яснили, хто має право на виплати, як оформити особисте розпорядження, які документи подає родина та як відбувається нарахування.
Хто може претендувати на виплату
- особа, на користь якої військовослужбовець завчасно склав особисте розпорядження;
- особи першої черги, крім тих осіб, які одержують аліменти (у разі відсутності розпорядження):
- дружина/чоловік;
- неповнолітні діти;
- діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку;
- батьки, яких не позбавлено батьківських прав.
- особи другої черги, законним представником яких є військовослужбовець (у разі відсутності особистого розпорядження та осіб першої черги):
- повнолітні діти;
- рідні брати/сестри.
Як скласти особисте розпорядження
Особисте розпорядження дає можливість вказати будь-яку особу (включаючи себе або нікого) та будь-яку частку грошового забезпечення до виплати цій особі:
- Написати заяву у довільній письмовій формі;
- Завірити підпис на заяві у командира частини або у нотаріуса;
- Віддати на збереження/долучення до особової справи у військовій частині.
Хто не може претендувати:
- особи, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору;
- громадяни РФ, Білорусі, а також особи, які постійно проживають на території цих країн.
Які документи і куди потрібно подати
Документи потрібно подати до будь-якого, зручного за місцем розташування, ТЦК та СП з дня оголошення наказом у військовій частині цього військовослужбовця захопленим у полон або зниклим безвісти:
- заява із зазначеною в ній назвою банку та номером поточного рахунку в форматі IBAN для перерахунку коштів;
- копія паспорту або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземця – копія паспортного документу або документу, що посвідчує особу без громадянства);
- копія картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційного коду);
- копії документів, що підтверджують родинні зв’язки:
- для дружини/чоловіка – свідоцтво про шлюб або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу;
- для дитини – свідоцтво про народження або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження;
- для батьків – свідоцтво про народження військовослужбовця або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження (у разі позбавлення батьківських прав, - рішення суду про поновлення таких прав);
- копії документів, що підтверджують:
- призначення особи опікуном (піклувальником) або усиновлювачем малолітньої (неповнолітньої) дитини військовослужбовця – для виплати особі, яка є законним представником таких дітей;
- призначення військовослужбовця опікуном (піклувальником) або усиновлювачем повнолітніх дітей, рідних братів(сестер) – для виплати повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам);
- встановлення інвалідності – для виплати дітям з інвалідністю з дитинства незалежно від віку.
Процес отримання виплат:
- подання заяви з документами до будь-якого, зручного за місцем розташування ТЦК та СП. Туди ж можна звернутись за консультацією;
ТЦК та СП:
- забезпечує долучення до заяви на виплату копії наданих заявником документів, відповідних повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану;
- завіряє встановленим порядком ці копії документів;
- формує з цих документів файл PDF;
- підписує електронним підписом;
- надсилає засобами СЕДО до військової частини.
- розгляд заяви з документами та прийняття рішення у військовій частині (15днів з дня отримання заяви);
- у разі позитивного рішення, виплати відбуваються щомісячно (у поточному місяці за минулий) шляхом зарахування на банківський рахунок, який було вказано в заяві.
Розмір виплат
Загальна сума виплати розраховується після утримання встановлених законом відрахувань, в тому числі аліментів, з суми грошового забезпечення, включаючи щомісячні додаткові, одноразові додаткові види грошового забезпечення (зокрема додаткову винагороду на період дії воєнного стану, щорічну грошову допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення:
- особа, на користь якої складено особисте розпорядження,- у розмірі зазначеної в такому розпорядженні частки;
- особи першої черги,- рівними частками між особами в цій черговості від 50% загальної суми (решта 50% зберігаються (депонуються) за військовослужбовцем);
- особи другої черги,- рівними частками між особами в цій черговості від 20% загальної суми (решта 80% зберігаються (депонуються) за військовослужбовцем).
Виплати грошового забезпечення не здійснюються, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину або у разі дезертирства.
Період отримання виплат:
- початок виплат: день захоплення військовослужбовця в полон або зникнення безвісти, вказаний в наказі командира частини;
- кінець виплат: день звільнення з полону або дата актового запису про смерть військовослужбовця, вказана в наказі командира частини;
- у разі звільнення з полону все збережене (депоноване) грошове забезпечення виплачується військовослужбовцю, в разі загибелі (смерті) – включається до складу спадщини.
В ТЦК наголосили, що звернення до адвокатів, довірених осіб тощо ніяким чином не впливає на термін розгляду заяв та розмір виплати.
