В ТЦК пояснили, як отримати виплати за військового, який зник безвісти або потрапив у полон

Як працює система виплат і які кроки потрібно виконати, щоб родина могла їх отримати.

На тлі повномасштабної війни дедалі більше родин шукають інформацію про те, як отримати грошове забезпечення за військовослужбовця, який зник безвісти або опинився в полоні. Це питання утримує високий інтерес — люди прагнуть зрозуміти, чи мають вони право на виплати, які документи підготувати та куди звертатися.

Процедура отримання коштів не лише чітко врегульована, а й передбачає можливість заздалегідь визначити, кому саме буде нараховуватись грошове забезпечення, якщо з військовим зникне зв’язок.

У Харківському обласному ТЦК роз’яснили, хто має право на виплати, як оформити особисте розпорядження, які документи подає родина та як відбувається нарахування.

Хто може претендувати на виплату

особа, на користь якої військовослужбовець завчасно склав особисте розпорядження;

особи першої черги, крім тих осіб, які одержують аліменти (у разі відсутності розпорядження):

- дружина/чоловік;

- неповнолітні діти;

- діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку;

- батьки, яких не позбавлено батьківських прав.

особи другої черги, законним представником яких є військовослужбовець (у разі відсутності особистого розпорядження та осіб першої черги):

- повнолітні діти;

- рідні брати/сестри.

Як скласти особисте розпорядження

Особисте розпорядження дає можливість вказати будь-яку особу (включаючи себе або нікого) та будь-яку частку грошового забезпечення до виплати цій особі:

Написати заяву у довільній письмовій формі; Завірити підпис на заяві у командира частини або у нотаріуса; Віддати на збереження/долучення до особової справи у військовій частині.

Хто не може претендувати:

особи, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору;

громадяни РФ, Білорусі, а також особи, які постійно проживають на території цих країн.

Які документи і куди потрібно подати

Документи потрібно подати до будь-якого, зручного за місцем розташування, ТЦК та СП з дня оголошення наказом у військовій частині цього військовослужбовця захопленим у полон або зниклим безвісти:

заява із зазначеною в ній назвою банку та номером поточного рахунку в форматі IBAN для перерахунку коштів;

копія паспорту або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземця – копія паспортного документу або документу, що посвідчує особу без громадянства);

копія картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційного коду);

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки:

- для дружини/чоловіка – свідоцтво про шлюб або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу;

- для дитини – свідоцтво про народження або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження;

- для батьків – свідоцтво про народження військовослужбовця або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження (у разі позбавлення батьківських прав, - рішення суду про поновлення таких прав);

копії документів, що підтверджують:

призначення особи опікуном (піклувальником) або усиновлювачем малолітньої (неповнолітньої) дитини військовослужбовця – для виплати особі, яка є законним представником таких дітей;

призначення військовослужбовця опікуном (піклувальником) або усиновлювачем повнолітніх дітей, рідних братів(сестер) – для виплати повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам);

встановлення інвалідності – для виплати дітям з інвалідністю з дитинства незалежно від віку.

Процес отримання виплат:

подання заяви з документами до будь-якого, зручного за місцем розташування ТЦК та СП. Туди ж можна звернутись за консультацією;

ТЦК та СП:

- забезпечує долучення до заяви на виплату копії наданих заявником документів, відповідних повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану;

- завіряє встановленим порядком ці копії документів;

- формує з цих документів файл PDF;

- підписує електронним підписом;

- надсилає засобами СЕДО до військової частини.

розгляд заяви з документами та прийняття рішення у військовій частині (15днів з дня отримання заяви);

у разі позитивного рішення, виплати відбуваються щомісячно (у поточному місяці за минулий) шляхом зарахування на банківський рахунок, який було вказано в заяві.

Розмір виплат

Загальна сума виплати розраховується після утримання встановлених законом відрахувань, в тому числі аліментів, з суми грошового забезпечення, включаючи щомісячні додаткові, одноразові додаткові види грошового забезпечення (зокрема додаткову винагороду на період дії воєнного стану, щорічну грошову допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення:

особа, на користь якої складено особисте розпорядження,- у розмірі зазначеної в такому розпорядженні частки;

особи першої черги,- рівними частками між особами в цій черговості від 50% загальної суми (решта 50% зберігаються (депонуються) за військовослужбовцем);

особи другої черги,- рівними частками між особами в цій черговості від 20% загальної суми (решта 80% зберігаються (депонуються) за військовослужбовцем).

Виплати грошового забезпечення не здійснюються, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину або у разі дезертирства.

Період отримання виплат:

початок виплат: день захоплення військовослужбовця в полон або зникнення безвісти, вказаний в наказі командира частини;

кінець виплат: день звільнення з полону або дата актового запису про смерть військовослужбовця, вказана в наказі командира частини;

у разі звільнення з полону все збережене (депоноване) грошове забезпечення виплачується військовослужбовцю, в разі загибелі (смерті) – включається до складу спадщини.

В ТЦК наголосили, що звернення до адвокатів, довірених осіб тощо ніяким чином не впливає на термін розгляду заяв та розмір виплати.

