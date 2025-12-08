В ТЦК объяснили, как получить выплаты за военнослужащего, который пропал без вести или попал в плен

Как работает система выплат и какие шаги нужно выполнить, чтобы семья могла их получить.

На фоне полномасштабной войны все больше семей ищут информацию о том, как получить денежное обеспечение за военнослужащего, который пропал без вести или оказался в плену. Этот вопрос удерживает высокий интерес — люди стремятся понять, имеют ли они право на выплаты, какие документы подготовить и куда обращаться.

Процедура получения средств не только четко урегулирована, но и предусматривает возможность заранее определить, кому именно будет начисляться денежное обеспечение, если с военным пропадет связь.

В Харьковском областном ТЦК разъяснили, кто имеет право на выплаты, как оформить личное распоряжение, какие документы подает семья и как происходит начисление.

Кто может претендовать на выплату

лицо, в пользу которого военнослужащий заранее составил личное распоряжение;

лица первой очереди, кроме тех, кто получает алименты (при отсутствии распоряжения):

– жена/муж;

– несовершеннолетние дети;

– дети с инвалидностью с детства независимо от возраста;

– родители, не лишенные родительских прав.

лица второй очереди, законным представителем которых является военнослужащий (при отсутствии личного распоряжения и лиц первой очереди):

– совершеннолетние дети;

– родные братья/сестры.

Как составить личное распоряжение

Личное распоряжение позволяет указать любое лицо (включая себя или никого) и любую долю денежного обеспечения к выплате этому лицу:

написать заявление в произвольной письменной форме;

заверить подпись на заявлении у командира части или у нотариуса;

передать на хранение/для включения в личное дело в воинской части.

Кто не может претендовать:

лица, осужденные за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору;

граждане РФ, Беларуси, а также лица, постоянно проживающие на территории этих стран.

Какие документы и куда нужно подать

Документы необходимо подать в любой удобный по расположению ТЦК и СП со дня объявления приказом в воинской части этого военнослужащего пленным или пропавшим без вести:

заявление с указанием банка и номера текущего счета в формате IBAN для перечисления средств;

копия паспорта или временного удостоверения гражданина Украины (для иностранца — копия паспорта или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства);

копия регистрационной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

копии документов, подтверждающих родственные связи:

– для жены/мужа — свидетельство о браке или копия выписки из ДРАЦС о государственной регистрации брака;

– для ребенка — свидетельство о рождении или копия выписки из ДРАЦС о регистрации рождения;

– для родителей — свидетельство о рождении военнослужащего или копия выписки из ДРАЦС о регистрации рождения (в случае лишения родительских прав — решение суда о восстановлении таких прав);

копии документов, подтверждающих:

– назначение лица опекуном (попечителем) или усыновителем малолетнего (несовершеннолетнего) ребенка военнослужащего — для выплаты законному представителю таких детей;

– назначение военнослужащего опекуном (попечителем) или усыновителем совершеннолетних детей, родных братьев/сестер — для выплаты совершеннолетним детям, родным братьям/сестрам;

– установление инвалидности — для выплаты детям с инвалидностью с детства независимо от возраста.

Процесс получения выплат:

подача заявления с документами в любой удобный ТЦК и СП. Туда же можно обратиться за консультацией;

ТЦК и СП:

– обеспечивает добавление к заявлению копий поданных документов, соответствующих полных выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния;

– заверяет копии документов в установленном порядке;

– формирует из этих документов PDF-файл;

– подписывает электронной подписью;

– направляет средствами СЭДО в воинскую часть;

рассмотрение заявления с документами и принятие решения в воинской части (15 дней с момента получения заявления);

при положительном решении выплаты осуществляются ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий) путем перечисления на банковский счет, указанный в заявлении.

Размер выплат

Общая сумма рассчитывается после удержания предусмотренных законом вычетов, включая алименты, из суммы денежного обеспечения, включая ежемесячные дополнительные и разовые выплаты (в частности дополнительное вознаграждение на период военного положения, ежегодную помощь на оздоровление и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов) с учетом изменения выслуги лет и норм обеспечения:

лицо, в пользу которого составлено личное распоряжение, — в размере доли, указанной в распоряжении;

лица первой очереди — равными частями между лицами этой очереди из 50% общей суммы (остальные 50% сохраняются (депонируются) за военнослужащим);

лица второй очереди — равными частями между лицами этой очереди из 20% общей суммы (остальные 80% сохраняются (депонируются) за военнослужащим).

Выплаты денежного обеспечения не осуществляются, если военнослужащий добровольно сдался в плен, самовольно оставил воинскую часть или в случае дезертирства.

Период получения выплат:

начало выплат: день захвата военнослужащего в плен или исчезновения без вести, указанный в приказе командира части;

конец выплат: день освобождения из плена или дата актовой записи о смерти военнослужащего, указанная в приказе командира части;

в случае освобождения из плена все сохраненное (депонированное) обеспечение выплачивается военнослужащему, в случае гибели (смерти) — включается в состав наследства.

В ТЦК подчеркнули, что обращение к адвокатам, доверенным лицам и т. п. никоим образом не влияет на срок рассмотрения заявлений и размер выплаты.

