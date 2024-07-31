Китай ограничивает экспорт дронов для предотвращения их использования в войнах

С 1 сентября Китай запретит экспорт всех гражданских беспилотников и оборудования двойного назначения.

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Власти Китая объявили о запрете экспорта всех гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые могут быть использованы в военных или террористических целях, начиная с 1 сентября. Такое решение также предусматривает ограничение функций некоторых других дронов. Об этом сообщает AP со ссылкой на Министерство торговли КНР.

В заявлении говорится, что этот шаг направлен на предотвращение использования беспилотников для распространения оружия массового уничтожения. Кроме этого, Пекин намерен ограничить экспорт лазеров для инфракрасного изображения, целеуказателей и высокоточного измерительного оборудования, включив эти товары в список экспортного контроля.

При этом Министерство обороны Китая сообщило об отмене временных ограничений на экспорт некоторых гражданских дронов. Детали относительно конкретных типов беспилотников не уточняются, но известно, что в прошлом году Пекин ограничил экспорт дронов дальнего радиуса действия из-за российско-украинской войны.

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