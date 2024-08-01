Верховный Суд решил, может ли отец перечислить алименты на личный счет ребенка, а не его матери

Добровольное перечисление отцом алиментов на личный счет несовершеннолетнего ребенка считается исполнением судебного приказа о взыскании алиментов – Верховный Суд.

С учетом объема неполной гражданской дееспособности несовершеннолетнего лица и того, что алименты являются собственностью ребенка, законодатель закрепил право несовершеннолетнего на самостоятельное получение алиментов. Добровольное перечисление должником алиментов на личный счет его несовершеннолетнего ребенка считается осуществленным во исполнение судебного приказа о взыскании алиментов на его содержание, поэтому неучет государственным исполнителем уплаты таких средств при расчете задолженности по уплате алиментов является безосновательным.

Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 13 июня 2024 года по делу №760/17498/22.

Обстоятельства дела

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу отца в деле по его жалобе на бездействие Соломенского районного отдела государственной исполнительной службы в Киеве.

Суды установили, что на принудительном исполнении в Соломенском РО ГИС в Киеве находится исполнительное производство по принудительному исполнению судебного приказа о взыскании с отца в пользу матери алиментов на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 доли доходов должника, начиная с 23 февраля 2021 и до совершеннолетия ребенка.

Отец указывал, что он получил от государственного исполнителя расчет задолженности по уплате алиментов, в котором не учтена уплата им алиментов в добровольном порядке непосредственно на карточный счет ребенка, в связи с чем такие действия государственного исполнителя неправомерны.

Определением суда первой инстанции жалоба удовлетворена. Судебное решение мотивировано тем, что закон не содержит запрета на возможность уплаты алиментов на счет ребенка, поэтому действия государственного исполнителя по неучету уплаченных должником средств на карточный счет ребенка до расчета задолженности по уплате алиментов неправомерны и нарушают права должника.

Суд апелляционной инстанции, отменяя определение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении жалобы, руководствовался тем, что денежных средств в счет уплаты алиментов непосредственно на карточный счет ребенка не согласуется с нормами закона, поскольку алименты на ребенка взимаются в пользу одного из родителей, с которым проживает ребенок.

Перечисление должником денежных средств таким образом не подтверждает исполнение им обязанности, связанной с содержанием ребенка, установленного судебным приказом.

Что решил Верховный Суд

Пересматривая дело, Верховный Суд не согласился с таким выводом суда апелляционной инстанции ввиду следующего.

Алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка (ч. 1 статьи 179 Семейного кодекса). Несовершеннолетний ребенок имеет право участвовать в распоряжении алиментами, полученными для его содержания (абзац 2 части второй статьи 179 СК Украины).

Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с Гражданским кодексом (ч. 3 статьи 179 СК). Физическое лицо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет считается несовершеннолетним. По объему гражданская дееспособность несовершеннолетнего лица неполная.

С учетом объема неполной гражданской дееспособности несовершеннолетнего и того, что алименты являются собственностью ребенка, законодатель закрепил право несовершеннолетнего на самостоятельное получение алиментов.

Установив, что отец уплатил алименты на счет дочери, однако эти средства безосновательно не учтены государственным исполнителем для расчета задолженности по уплате алиментов, суд первой инстанции сделал правильный вывод, что такими действиями государственного исполнителя нарушены права должника. Учитывая изложенное, Верховный Суд постановление суда апелляционной инстанции отменил, определение суда первой инстанции оставил в силе.

Автор: Наталя Мамченко

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