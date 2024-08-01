Избиение военного в Ворохте: четырем местным жителям грозит до 4 лет заключения

Полицейские Прикарпатья объявили подозрение фигурантам, которые избили военнослужащего и повредили автомобиль в Ворохте.

Правоохранители объявили подозрение нескольким лицам, причастным к избиению военнослужащего и повреждению автомобиля во время конфликта в Ворохте 4 июля. Инцидент произошел между жителями поселка Ворохта и военнослужащими Верховинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Во время столкновения 47-летний военнослужащий, который выполнял служебные обязанности, получил несколько ударов в лицо и был обработан перцовым баллончиком, что повлекло химический ожог.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц), полиция при поддержке сотрудников УСБУ и силовой группы КОРД провела несколько десятков обысков в Ворохтянской общине. У фигурантов изъяли мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Подозрения объявили четырем фигурантам, 1984, 1987, 1995 и 2004 годов рождения, все они местные жители и ранее не судимы. Вскоре суд изберет для них меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

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