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Побиття військового у Ворохті: чотирьом місцевим мешканцям загрожує до 4 років ув'язнення

08:12, 1 серпня 2024
Поліцейські Прикарпаття оголосили підозру фігурантам, які побили військовослужбовця та пошкодили автомобіль у Ворохті.
Побиття військового у Ворохті: чотирьом місцевим мешканцям загрожує до 4 років ув'язнення
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Правоохоронці оголосили підозру кільком особам, причетним до побиття військовослужбовця та пошкодження автомобіля під час конфлікту у Ворохті 4 липня. Інцидент стався між мешканцями селища Ворохта та військовослужбовцями Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Під час сутички 47-річний військовослужбовець, який виконував службові обов'язки, зазнав кількох ударів у обличчя та був оброблений перцевим балончиком, що спричинило хімічний опік.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб), поліція за підтримки співробітників УСБУ та силової групи КОРД провела кілька десятків обшуків у Ворохтянській громаді. У фігурантів вилучили мобільні телефони та інші речові докази, які направили на експертизу.

Підозри оголосили чотирьом фігурантам, 1984, 1987, 1995 та 2004 років народження, всі вони місцеві мешканці та раніше не судимі. Невдовзі суд обере для них запобіжні заходи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

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