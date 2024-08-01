Єдиною підставою для непідтвердження електронного військово-облікового документа є непридатність QR-коду для зчитування – Міноборони

Однак постанова Кабміну визначає й інші підстави для недійсності електронного військово-облікового документу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа, а також нову форму військово-облікового документа. Постанова передбачає, що військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):

в електронній формі:

засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста

та/або Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони

та/або Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації);

у паперовій формі - на бланку, форма якого затверджується постановою КМУ № 559.

Спочатку у коментарі «Судово-юридичній газеті» Мінцифри заперечило, що військовий квиток буде у Дії, втім, як відомо, цього тижня дану ідею вже технічно реалізували – і тепер військово-обліковий документ є доступним на порталі Дія.

Слід зауважити, що наявність у постанові КМУ №559 можливості оформляти ВОД через портал Дія фактично знімає питання відсутності правового регулювання щодо порядку формування електронного ВОД. Адже постанова про можливість формувати електронний ВОД у Резерв+, як відомо, не опублікована. Таким чином, еВОД в Дії – нормативно передбачений.

Разом з тим, вочевидь, з огляду на «секретність» опублікованої постанови Кабміну від 10 травня 2024 року про Резерв+ і «Оберіг» у Міноборони все ж вирішили додатково роз’яснити, що електронний та паперовий військово-обліковий документ має однакову юридичну силу.

«Наявність у особи військово-облікового документа в електронній формі, наприклад, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу.

ВОД в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок Резерв+ та які мають камеру. А роботодавцю – формувати список військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час» - підкреслили у Міноборони.

Там нагадали, що ВОД пред'являється особою за вимогою уповноваженого представника ТЦК; поліцейського; представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Під час перевірки документів перевіряючий може застосовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

«Невиконання особою законного обов’язку мати при собі та пред’являти для перевірки військово-облікові документи є адміністративним правопорушенням, за вчинення якого передбачається покарання у вигляді штрафу згідно зі статтями 210 та 210-1 КУПАП.

Процедура перевірки ВОД визначається Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою КМУ від 16.05.2024 №560.

Так, Постановою 560 передбачено, що у період проведення мобілізації уповноважені представники ТЦК СП, поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу.

Крім того, Постановою 560 регулюються питання щодо дій, які повинні вчиняти уповноважені представники ТЦК СП, Національної поліції, Держприкордонслужби, якщо під час перевірки встановлено відсутність військово-облікового документу (ВОД в електронній формі).

А саме – здійснювати адміністративне затримання такої особи та доставлення її до відповідного ТЦК СП, або відмовляти у перетині державного кордону на виїзд з України» - зазначили у Міноборони, хоча, як відомо, адміністративне затримання представники ТЦК здійснювати не можуть – це повноваження поліції.

Отже, у Постанові 560 мова йде про перевірку відповідними уповноваженими працівниками військово-облікового документу, наявного у особи у паперовій чи в електронній формі.

«Слід зазначити, що у ході перевірки уповноважені представники ТЦК СП, Національної поліції, Держприкордонслужби можуть застосовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Однак використання спеціального електронного обладнання є правом, а не обов’язком уповноважених представників.

Можливість застосування технічних приладів, засобів та спеціалізованого програмного забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів передбачена Положенням про ТЦК, затвердженим постановою КМУ від 23.02.2022 №154, а права Національної поліції та Адміністрації Держприкордонслужби користуватися зокрема технічними засобами визначено у Положеннях про вказані органи, затверджених постановами КМУ відповідно від 28.10.2015 № 877 та від 16.10.2014 № 533.

Отже, працівники вказаних вище органів, уповноважені перевіряти військово-облікові документи в електронній формі, оснащуються відповідними технічними засобами» - підкреслили у Міноборони.

Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

ВОД в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код військово-облікового документа, придатний для зчитування.

«Перевірка військово-облікового документа в паперовій формі здійснюється шляхом надання особою такого документу для перевірки. Водночас перевірка військово-облікового документа в електронній формі здійснюється шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості військово-облікового документа в електронній формі у вигляді інформаційного повідомлення.

QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

Єдиною підставою для непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами» - вказали у Міноборони.

Разом з тим, постанова №559, на яку посилається Міноборони, містить й інші підстави для недійсності електронного військово-облікового документа.

Так, постанова визначає, що військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним у разі, коли відомості, зазначені у підпунктах 1-5, 8, 11-13 пункту 8 цього Порядку, на момент зчитування не відповідають відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Отже, якщо у Реєстрі «Оберіг» містяться наступні дані, які відрізняються від тих, що побачить перевіряючий у еВОД, то він буде визнаний недійсним:

прізвище;

власне ім’я (усі власні імена);

по батькові (за наявності);

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

відомості про виконання військового обов’язку (категорія обліку);

відомості про військовий облік (вид обліку та ТЦК, в якому перебуває на обліку);

відомості щодо звернення або надсилання до Національної поліції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення.

Також у Міноборони роз’яснили порядок електронного бронювання.

У процесі бронювання військовозобов’язаних органи держаної влади, підприємства, установи, організації керуються зокрема Порядком бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, затвердженим постановою КМУ від 27.01.2023 № 76.

Відповідно до Постанови 76 обов’язок щодо надання достовірних даних про військовозобов’язаних несуть їх роботодавці, оскільки вони готують списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

Так, пунктом 8 Постанови 76 передбачено, що список подається разом з обґрунтуванням, в якому серед іншого зазначається інформація про відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам. Тобто роботодавець під час формування списку повинен впевнитися в актуальності відомостей, які він вносить до списку щодо певного військовозобов’язаного.

Для цього військовозобов’язаний може надати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і у електронній формі (у тому числі роздрукований), оскільки усі вони мають однакову юридичну силу, а вимоги щодо надання військово-облікового документу виключно у паперовій формі Постанова 76 не містить.

Крім зазначеного вище, у Міноборони також підкреслили, що загальні положення щодо однакової юридичної сили будь-яких документів у паперовій та електронній формі містяться у Законі «Про електронні документи та електронний документообіг», який встановлює, що якщо створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з цих документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

«Відповідно юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Так само допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму», підкреслили у Міністерстві оборони.

Автор: Наталя Мамченко

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