Військовий квиток з QR-кодом відтепер доступний на порталі Дія

На порталі Дія відтепер можна отримати військовий квиток з QR-кодом.

Отримати військово-обліковий документ із QR-кодом з 30 липня можна на порталі Дія.

«Цифровізуємо, щоб ви отримували документи в кілька кліків — без візитів до установ та черг. Військово-обліковий документ із QR-кодом необхідний у багатьох життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах.

Відтепер ви можете сформувати його на порталі Дія і за потреби роздрукувати.

Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+. Так кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання» - пояснили у державному підприємстві «Дія».

Як отримати документ

Авторизуйтесь на порталі Дія сервіс. Оберіть «Військово-обліковий документ».

Далі подайте заяву і підпишіть заяву електронним підписом.

«Це все, протягом 10 хвилин отримаєте документ у кабінет громадянина» - вказали у ДП «Дія».

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується Агентством США (USAID) і UK Dev.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.