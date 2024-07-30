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Сергій Марченко: підвищуючи податки, ми показуємо нашим партнерам, що готові до непростих рішень

13:06, 30 липня 2024
За словами міністра фінансів Сергія Марченко, багато хто на Заході шукає виправдання, чому Україні варто обмежити підтримку та фінансування – підвищуючи податки, ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо.
Сергій Марченко: підвищуючи податки, ми показуємо нашим партнерам, що готові до непростих рішень
Джерело фото: forbes.ua
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Україна щомісяця витрачає на сектор безпеки і оборони 166 млрд грн, кожного дня – в середньому 5,6 млрд грн. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у інтерв’ю РБК-Україна.

Наразі держава повинна віднайти 500 млрд грн, зокрема, шляхом підвищення податків. В іншому випадку вже у вересні 2024 року можуть бути перебої з грошовими виплатами.

Також Сергій Марченко підкреслив, що підвищення податків буде важливим як сигнал для наших партнерів.

«Багато хто на Заході шукає виправдання, чому Україні варто обмежити підтримку та фінансування. Як аргумент наші критики говорять, що внесок самої України є недостатнім.

Підвищуючи податки, ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо. Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет.

Зараз, відповідно до програми МВФ, запевнень наших партнерів недостатньо, щоб ми могли подати збалансований бюджет на наступний рік. Коли готували програму, один з ключових параметрів визначав, що активна фаза війни діятиме до середини 24-го року. Як бачимо, цей прогноз не реалізувався.

Тому зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер.

Додаткові потреби на 2025 рік ми оцінюємо у 12-15 мільярдів доларів США» - вказав Марченко.

На питання, чи можна переконати західних партнерів зняти табу на використання їхніх грошей на фінансування зарплат військовим, Сергій Марченко відповів, що наразі партнери не готові змінити свою політику.

«Що стосується фінансування наших Збройних Сил урядами інших держав, то це складне питання. Про це можна говорити, якщо б ми були частиною європейської системи безпеки і наші Збройні Сили були б ключовим фактором відведення потенційних загроз від Європи. Це, я думаю, та перспектива, яка нас очікує з наближенням до постійного членства в ЄС.

Поки ж, у період війни, я не думаю, що хтось готовий давати кошти на Збройні Сили України» - зазначив Марченко.

Нагадаємо, що протягом першого кварталу 2024 року Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США тоді нічого не надходило. Про це раніше розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у інтерв’ю ЕП. Отже, видатки з вересня-грудня були перенесені на початок року і використані для закупівлі зброї. В зв’язку з цим Уряд наразі опинився в ситуації, коли на оборону, у тому числі, на зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн.

За її словами, якщо Верховна Рада не встигне внести зміни до поточного бюджету, то військові ризикують залишитися без грошового забезпечення вже під кінець вересня 2024 року.

«Основною причиною є відсутність поставок зброї від США в першому кварталі. Ми зробили наближення видатків оборони на майже 5 мільярдів доларів.

Тобто видатки з вересня, жовтня, листопада і грудня були наближені на початок року і використані для закупівлі зброї, яку ми змушені були купувати за власний кошт, тому що від США тоді нічого не надходило» - зазначила вона.

Для того, аби військові отримали грошове забезпечення вчасно, за її словами, потрібно, аби зміни до бюджету були підписані і запрацювали до середини вересня.

Автор: Наталя Мамченко 

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За словами міністра фінансів Сергія Марченко, багато хто на Заході шукає виправдання, чому Україні варто обмежити підтримку та фінансування – підвищуючи податки, ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо.

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