Сергей Марченко: повышая налоги, мы показываем нашим партнерам, что готовы к непростым решениям

По словам министра финансов Сергея Марченко, многие на Западе ищут оправдание, почему Украине следует ограничить поддержку и финансирование – повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже вносим.

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Украина ежемесячно тратит на сектор безопасности и обороны 166 млрд грн, каждый день – в среднем 5,6 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Сейчас государство должно найти 500 млрд грн, в частности путем повышения налогов. В противном случае уже в сентябре 2024 могут быть перебои с денежными выплатами.

Также Сергей Марченко подчеркнул, что повышение налогов будет важно как сигнал для наших партнеров.

«Многие на Западе ищет оправдание, почему Украине следует ограничить поддержку и финансирование. В качестве аргумента наши критики говорят, что вклад самой Украины недостаточен.

Повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы вносим свой вклад также. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд. гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет.

Сейчас, согласно программе МВФ, уверений наших партнеров недостаточно, чтобы мы могли представить сбалансированный бюджет на следующий год. Когда готовили программу, один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 24 года. Как видим, этот прогноз не реализовался.

Поэтому сейчас мы постоянно обсуждаем наши партнеры, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году и нам нужно иметь буфер.

Дополнительные потребности в 2025 году мы оцениваем в 12-15 миллиардов долларов США» - указал Марченко.

На вопрос, можно ли убедить западных партнеров снять табу на использование их денег на финансирование зарплат военным, Сергей Марченко ответил, что партнеры пока не готовы изменить свою политику.

«Что касается финансирования наших Вооруженных Сил правительствами других государств, то это сложный вопрос. Об этом можно говорить, если бы мы являлись частью европейской системы безопасности и наши Вооруженные Силы были бы ключевым фактором отвода потенциальных угроз от Европы. Это, я думаю, перспектива, которая нас ожидает с приближением к постоянному членству в ЕС.

Пока же, в период войны, я не думаю, что кто готов давать средства на Вооруженные Силы Украины» - отметил Марченко.

Напомним, что в течение первого квартала 2024 года Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало. Об этом ранее рассказала председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в интервью ЭП. Следовательно, расходы с сентября-декабря были перенесены на начало года и использованы для закупки оружия. В связи с этим Правительство оказалось в ситуации, когда на оборону, в том числе, на зарплаты военным не хватает 500 млрд грн.

По ее словам, если Верховная Рада не успеет внести изменения в текущий бюджет, то военные рискуют остаться без денежного довольствия уже к концу сентября 2024 года.

«Основной причиной является отсутствие поставок оружия от США в первом квартале. Мы сделали приближение расходов обороны почти на 5 миллиардов долларов.

То есть расходы с сентября, октября, ноября и декабря были приближены к началу года и использованы для закупки оружия, которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало» - отметила она.

Для того чтобы военные получили денежное обеспечение вовремя, по ее словам, нужно, чтобы изменения в бюджет были подписаны и заработали до середины сентября.

Автор: Наталя Мамченко

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