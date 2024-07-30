Практика судов
  1. В Украине

Из-за нехватки пилотов Украина сможет использовать в этом году не более 10 истребителей F-16, – NFT

13:09, 30 июля 2024
Проблемы с подготовкой пилотов ограничивают количество F-16, которые Украина сможет внедрить до конца года.
Из-за нехватки пилотов Украина сможет использовать в этом году не более 10 истребителей F-16, – NFT
Источник фото: Апостроф
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина ожидает, что сможет внедрить западные истребители F-16 летом этого года, однако из-за ограниченного количества подготовленного персонала сможет использовать не более десяти таких самолетов. Об этом сообщает издание The New York Times.

Согласно информации официальных лиц США, до конца года планируется подготовить около 20 летчиков в учебных центрах США, Нидерландов и Дании. В то же время, обычно на каждый самолет выделяется не менее двух пилотов для обеспечения отдыха экипажа, обучения и других задач, что ограничивает возможность Украины использовать одновременно более десяти F-16.

Украина планирует использовать F-16 с мощными системами радиоэлектронной борьбы и разнообразным вооружением для расширения зоны опасности для российских пилотов и для усиления защиты украинских городов и критической инфраструктуры от ракетных и беспилотных атак. В сочетании с западными системами ПВО, такими как Patriot, эти самолеты могут значительно повысить оборонительные возможности Украины.

Хантер Столл, аналитик по вопросам обороны в исследовательской организации RAND, отметил: «У России было так много времени, чтобы укрепить свою оборону, особенно вдоль линии фронта. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской ПВО как на земле, так и в небе».

Официальные лица также сообщили о проблемах с подготовкой технического персонала для обслуживания истребителей, что еще больше ограничивает их оперативную доступность.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова анонсировала поставки истребителей F-16 в 2024 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Создание электронного правосудия в Украине передали на аутсорс международным партнерам

В частности, международные партнеры наймут отдельных лиц для разработки нормативно-правовых актов в области судопроизводства и деятельности судов, графиков сканирований и проверок и новых бизнес-процессов в сфере судопроизводства.

Украина ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5,6 млрд грн – Минфин

1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов пойдут либо на закупку оружия, либо на компенсацию самим же партнерам их расходов на закупку оружия

Военный билет с QR-кодом теперь доступен на портале Дія

На портале Дія теперь можно получить военный билет с QR-кодом.

Сергей Марченко: повышая налоги, мы показываем нашим партнерам, что готовы к непростым решениям

По словам министра финансов Сергея Марченко, многие на Западе ищут оправдание, почему Украине следует ограничить поддержку и финансирование – повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже вносим.

Если мы не найдем 500 млрд грн, то уже в сентябре могут быть перебои с денежными выплатами – министр финансов Марченко ответил, готовы ли США снять табу на финансирование зарплат военным

Ежемесячно Украина тратит на сектор безопасности и обороны 166 млрд грн, каждый день – в среднем 5,6 млрд грн, но финансировать зарплаты военным партнерам пока не готовы, потому что Украина не является частью европейской системы безопасности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Стародубцев
    Олександр Стародубцев
    заступник керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції