Из-за нехватки пилотов Украина сможет использовать в этом году не более 10 истребителей F-16, – NFT

Проблемы с подготовкой пилотов ограничивают количество F-16, которые Украина сможет внедрить до конца года.

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Украина ожидает, что сможет внедрить западные истребители F-16 летом этого года, однако из-за ограниченного количества подготовленного персонала сможет использовать не более десяти таких самолетов. Об этом сообщает издание The New York Times.

Согласно информации официальных лиц США, до конца года планируется подготовить около 20 летчиков в учебных центрах США, Нидерландов и Дании. В то же время, обычно на каждый самолет выделяется не менее двух пилотов для обеспечения отдыха экипажа, обучения и других задач, что ограничивает возможность Украины использовать одновременно более десяти F-16.

Украина планирует использовать F-16 с мощными системами радиоэлектронной борьбы и разнообразным вооружением для расширения зоны опасности для российских пилотов и для усиления защиты украинских городов и критической инфраструктуры от ракетных и беспилотных атак. В сочетании с западными системами ПВО, такими как Patriot, эти самолеты могут значительно повысить оборонительные возможности Украины.

Хантер Столл, аналитик по вопросам обороны в исследовательской организации RAND, отметил: «У России было так много времени, чтобы укрепить свою оборону, особенно вдоль линии фронта. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской ПВО как на земле, так и в небе».

Официальные лица также сообщили о проблемах с подготовкой технического персонала для обслуживания истребителей, что еще больше ограничивает их оперативную доступность.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова анонсировала поставки истребителей F-16 в 2024 году.

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