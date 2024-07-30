Переговоры с рф: президент Финляндии заявил о назревании подходящего момента для Украины

По его словам, Украина сейчас в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в вопросе переговоров между Украиной и россией «достигаем точки, когда их нужно начинать». При этом он подчеркнул, что у Китая есть значительные возможности, чтобы способствовать прекращению войны. Об этом он заявил в интервью французской газете «Le Monde».

По его словам, Украина сейчас в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад. ВСУ получают оборудование и средства, необходимые для сохранения своих позиций.

«путин думал, что Запад устанет от войны. Он полагал, что может дождаться американских выборов. Но он ошибся», – заявил президент Финляндии.

Кроме того, отметил он, по данным разведки, россия не продвигается вперед, а потери ее еще больше, чем раньше.

Стубб также подчеркнул, что следует различать возможный дискуссионный процесс и мир.

По мнению президента Финляндии, россия должна вывести свои войска из Украины для достижения мира. А помочь в мирном регулировании может лидер Китая Си Цзиньпин, убежден Стубб.

В СМИ отмечают, что Александр Стубб является одним из сильнейших европейских поклонников Киева.

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что придет время, когда нужно будет вести переговоры с россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что настанет момент, когда нужно будет говорить с россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим россии говорить на языке ультиматумов, как он говорит сейчас», - сказал Кулеба.

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