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Переговори з рф: президент Фінляндії заявив про назрівання підходящого моменту для України

13:03, 30 липня 2024
За його словами, Україна наразі у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому.
Переговори з рф: президент Фінляндії заявив про назрівання підходящого моменту для України
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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у питанні переговорів між Україною та росією «досягаємо точки, коли їх потрібно починати». При цьому він підкреслив, що Китай має значні можливості, щоб сприяти припиненню війни. Про це він заявив в інтервʼю французькій газеті «Le Monde».

За його словами, Україна наразі у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. ЗСУ отримують обладнання та кошти, необхідні для збереження своїх позицій.

«путін думав, що Захід втомиться від війни. Він думав, що може дочекатися американських виборів. Але він помилився», – заявив президент Фінляндії.

Крім того, зазначив він, за даними розвідки, росія не просувається вперед, а втрати її ще більші, ніж раніше.

Стубб також підкреслив, що потрібно розрізняти можливий дискусійний процес та мир.

На думку президента Фінляндії, росія повинна вивести свої війська з України для досягнення миру. А допомогти в мирному врегулюванні може лідер Китаю Сі Цзіньпін, переконаний Стубб.

У ЗМІ наголошують, що Александр Стубб є одним із найсильніших європейських прихильників Києва.

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що прийде час, коли «треба буде» вести переговори з росією, але Україна не дозволить їй говорити мовою ультиматумів.

«Звісно, ми прекрасно розуміємо, що настане момент, коли треба буде говорити з росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз», - сказав Кулеба.

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