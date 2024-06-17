Настане момент, коли треба буде говорити з рф, але не мовою ультиматумів — Кулеба

Дмитро Кулеба наголосив, що переговори з рф Україна має починати з «найсильнішої позиції».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що прийде час, коли «треба буде» вести переговори з росією, але Україна не дозволить їй говорити мовою ультиматумів, передає «Укрінформ».

«Звісно, ми прекрасно розуміємо, що настане момент, коли треба буде говорити з росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що остання заява російського диктатора путіна про «пропозицію» припинення вогню проти України в обмін на чотири українські області була покликана, щоб «збити» саміт миру у Швейцарії.

«Йому це не вдалося, серйозного ставлення до його пропозицій немає, тому що (зроблено) дві фундаментальні помилки: мова ультиматумів і друга – що це за вимога, щоб суверенна країна залишила власну суверенну територію?», - сказав Кулеба.

Також він додав, що переговори з рф Україна має починати з «найсильнішої позиції».

«Скінчити війну можна тільки посадивши обидві сторони за стіл перемовин. Наш президент хоче для України найсильнішої позиції», - заявив глава МЗС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу. А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Також Володимир Зеленський наголосив, що, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру та хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

Раніше Зеленський розповів, коли відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже і до завершення війни.

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