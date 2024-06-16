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У МЗС Швейцарії назвали можливі терміни другого Саміту миру

21:13, 16 червня 2024
Другий Саміт миру може відбутися до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки у листопаді.
У МЗС Швейцарії назвали можливі терміни другого Саміту миру
Джерело фото: x.com/ignaziocassis
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Наступний Саміт після переговорів цими вихідними у Швейцарії, спрямований на те, щоб прокласти шлях до миру в Україні, можливий до президентських виборів у США в листопаді.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише «The Guardian».

Однак де – поки що не відомо.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Відомо, що документ підписали 80 країн та чотири міжнародні організації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу. А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Також Володимир Зеленський наголосив, що, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру та хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

Раніше Зеленський розповів, коли відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже і до завершення війни.

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