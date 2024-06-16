В МИД Швейцарии назвали возможные сроки второго Саммита мира

Второй Саммит мира может состояться до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки в ноябре.

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Последующий Саммит после переговоров в эти выходные в Швейцарии, направленный на то, чтобы проложить путь к миру в Украине, возможен до президентских выборов в США в ноябре.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, пишет «The Guardian».

Однако где – пока неизвестно.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. Известно, что документ подписали 80 стран и четыре международных организации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходил в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира и хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

Ранее Зеленский рассказал, когда откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит и к завершению войны.

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