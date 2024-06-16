Зеленский рассказал, когда откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит и к завершению войны

Второй Саммит мира – это будут не годы, а месяцы, заявил Президент.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что работа над проведением второго Саммита мира идет, и он будет через месяцы, а не годы.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции на Саммите мира.

«Мы в состоянии войны. У нас нет времени на длительную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка займет месяцы, не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит и к завершению этой войны ради справедливого и продолжительного мира», - заявил Президент Украины.

Напомним, что в Офисе Президента обнародовали текст итогового коммюнике Глобального саммита мира.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходит в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

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