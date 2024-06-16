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В Винницкой области из водоема вытащили тело 69-летнего мужчины

23:59, 16 июня 2024
Спасатели изъяли тело утопленника из водоема, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели.
В Винницкой области из водоема вытащили тело 69-летнего мужчины
Источник фото: dsns.gov.ua
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В воскресенье утром, в Винницкой области спасатели получили вызов о том, что в одном из водоемов села Бережанка Гайсинского района обнаружили человека. Об этом сообщили в ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС с помощью специальных средств изъяли из воды тело утопленника. Как оказалось, погибшим оказался 69-летний местный житель.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства, которые привели к этой трагедии.

Спасатели напоминают гражданам о важности соблюдения правил безопасности водных процедур, поскольку игнорирование этих правил может иметь непоправимые последствия.

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