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На Вінниччині з водойми витягнули тіло 69-річного чоловіка

23:59, 16 червня 2024
Рятувальники вилучили тіло потопельника з водойми, правоохоронці встановлюють обставини загибелі.
На Вінниччині з водойми витягнули тіло 69-річного чоловіка
Джерело фото: dsns.gov.ua
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У неділю зранку, на Вінниччині рятувальники отримали виклик про те, що в одній із водойм села Бережанка Гайсинського району виявили людину. Про це повідомили в ДСНС.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС за допомогою спеціальних засобів вилучили з води тіло потопельника. Як виявилося, загиблим виявився 69-річний місцевий мешканець.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини, які призвели до цієї трагедії.

Рятувальники нагадують громадянам про важливість дотримання правил безпеки водних процедур, оскільки ігнорування цих правил може мати непоправні наслідки.

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