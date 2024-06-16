На Вінниччині з водойми витягнули тіло 69-річного чоловіка

Рятувальники вилучили тіло потопельника з водойми, правоохоронці встановлюють обставини загибелі.

Джерело фото: dsns.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю зранку, на Вінниччині рятувальники отримали виклик про те, що в одній із водойм села Бережанка Гайсинського району виявили людину. Про це повідомили в ДСНС.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС за допомогою спеціальних засобів вилучили з води тіло потопельника. Як виявилося, загиблим виявився 69-річний місцевий мешканець.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини, які призвели до цієї трагедії.

Рятувальники нагадують громадянам про важливість дотримання правил безпеки водних процедур, оскільки ігнорування цих правил може мати непоправні наслідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.