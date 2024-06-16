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У Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду

16:32, 16 червня 2024
Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван підкреслив, що бачення Саміту миру є правильним, і захід є важливою віхою на шляху до справедливого миру.
У Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду
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Бачення «миру» путіна, що передбачає окупацію регіонів України та її вразливість для майбутніх агресій, суперечить статуту ООН, базовій моралі і здоровому глузду. На цьому наголосив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван у другий день Глобального саміту миру.

Як пише «Укрінформ», зокрема, Салліван згадав озвучені путіним перед Самітом миру «пропозиції» і наголосив, що «жодна відповідальна нація не може сказати: “Це розумна основа для миру”».

«Це суперечить статуту ООН, базовій моралі і здоровому глузду. На противагу цьому, бачення миру, яке було висунуто тут сьогодні від багатьох різних країн, вкорінене у принципах, під якими ми підписалися, вкорінене у принципах, у світі яких всі ми хотіли б жити, тому що вони убезпечують нас», – наголосив Салліван.

Він підкреслив, що бачення Саміту миру є правильним, і захід є важливою віхою на шляху до справедливого миру.

«Сполучені Штати Америки з гордістю крокуватимуть цим шляхом разом з Україною, доки Україна не переможе і не запанує мир», – запевнив радник Байдена.

Нагадаємо, що в Офісі Президента оприлюднили текст підсумкового комюніке Глобального саміту миру.

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