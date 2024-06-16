Практика судів
  1. В Україні

Хто з українців може втратити частину трудового стажу для пенсії: подробиці

22:31, 16 червня 2024
В Україні внесли зміни щодо неврахування стажу для громадян, що працювали в російській федерації.
Хто з українців може втратити частину трудового стажу для пенсії: подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український парламент ухвалив законопроєкт №9453, який передбачає неврахування частини трудового стажу для громадян, що працювали в Російській Федерації після 19 лютого 2014 року. Про це повідомляється на порталі Міністерства соціальної політики України.

Законопроєкт спрямований на врахування особливостей тих, хто здобував стаж у режимі, що визнано неприйнятним українським законодавством. Це стосується участі в військовій службі в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, а також у правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з цим законом, не буде зараховано до страхового стажу періоди військової служби в неприйнятних структурах агресора, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади з 19 лютого 2014 року.

Після розширеної агресії російської федерації, Україна перервала дипломатичні зв'язки з країною-агресором, включаючи взаємодію з Пенсійними фондами. Громадяни, які працювали за кордоном, повинні надати Пенсійному фонду відповідні документи для врахування трудового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Досудове розслідування звелося лише до хаотичних обшуків, вилучення майна і грошових коштів – Верховний Суд залишив в силі вирок прокурору

Згідно з висновком службового розслідування замість вжиття відповідних заходів до притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, збирання належних і допустимих доказів, досудове розслідування звелося лише до хаотичних обшуків, вилучення майна і грошових коштів.

У ВККС розповіли, чому Комісії необхідна фінансова незалежність від ДСА та ВРП

ВККС зможе швидше розпоряджатися бюджетними коштами, а у відносинах з Радою правосуддя можуть виникнути проблеми.

Верховна Рада передбачила нову умову для звільнення від штрафів за порушення військового обліку

Новий закон передбачає – якщо Міноборони як держатель Реєстру «Оберіг» має можливість самостійно отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку не настає.

Верховний Суд висловився стосовно умов врахування для держслужбовця під час призначення пенсії спеціального стажу, набутого після реформування системи соціального забезпечення

Умови врахування стажу державного службовця під час призначення пенсії – позиція Верховного Суду.

Прокурор критикував суддю у судовому засіданні та звинуватив суд у тому, що справа пішла не в тому напрямку

Суддя у відповідь задовольнив відвід прокурора та поскаржився на його дії у Вищу раду правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду