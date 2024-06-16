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Кто из украинцев может потерять часть трудового стажа для пенсии: подробности

22:31, 16 июня 2024
В Украине внесли изменения относительно неучета стажа для граждан, работавших в российской федерации.
Кто из украинцев может потерять часть трудового стажа для пенсии: подробности
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Украинский парламент принял законопроект №9453, который предусматривает неучет части трудового стажа для граждан, работавших в российской федерации после 19 февраля 2014 года. Об этом сообщается на портале Министерства социальной политики Украины.

Законопроект направлен на учет особенностей тех, кто получал стаж в режиме, который признан неприемлемым украинским законодательством. Это касается участия в военной службе в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, а также в правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях.

Согласно этому закону, не будут засчитаны в страховой стаж периоды военной службы в неприемлемых структурах агрессора, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти с 19 февраля 2014 года.

После расширенной агрессии российской федерации, Украина прервала дипломатические связи со страной-агрессором, включая взаимодействие с Пенсионными фондами. Граждане, которые работали за рубежом, должны предоставить Пенсионному фонду соответствующие документы для учета трудового стажа.

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