В Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что видение Саммита мира верно, и мероприятие является важной вехой на пути к справедливому миру.

Видение «мира» путина, предусматривающее оккупацию регионов Украины и ее уязвимость для будущих агрессий, противоречит уставу ООН, базовой морали и здравому смыслу. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во второй день Глобального саммита мира.

Как пишет «Укринформ», в частности, Салливан вспомнил озвученные путиным перед Саммитом мира «предложения» и подчеркнул, что «ни одна ответственная нация не может сказать: «Это разумная основа для мира»».

«Это противоречит уставу ООН, базовой морали и здравому смыслу. В противоположность этому, видение мира, выдвинутое здесь сегодня от многих разных стран, укоренено в принципах, под которыми мы подписались, укоренено в принципах, в мире которых все мы хотели бы жить, потому что они защищают нас», – подчеркнул Салливан.

Он подчеркнул, что видение Саммита мира верно, и мероприятие является важной вехой на пути к справедливому миру.

«Соединенные Штаты Америки с гордостью будут шагать по этому пути вместе с Украиной, пока Украина не победит и не воцарится мир», – заверил советник Байдена.

Напомним, что в Офисе Президента обнародовали текст итогового коммюнике Глобального саммита мира.

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