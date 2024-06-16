На саммите в Швейцарии не рассматриваются альтернативные планы Формулы мира – Кулеба

В основе Глобального саммита мира лежит Формула мира Зеленского.

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На Глобальном саммите мира, который проходит в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировался в эфире национального телемарафона «Единые новости», передает Укринформ.

«В основе этого саммита Формула мира. Вчера и сегодня какие-то альтернативные планы не рассматривались», - подчеркнул Кулеба.

Министр сообщил, что работа над текстом совместного коммюнике завершена, и декларация будет открыта для присоединения другими странами после завершения саммита.

«Мы уже знаем, что несколько стран проходят внутренний анализ совместного коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя они не являются сейчас на саммите», - отметил Кулеба.

Он также добавил, что текст коммюнике является сбалансированным и учитывает все ключевые позиции, на которых настаивала Украина.

Глава МИД подчеркнул, что главным преимуществом Саммита мира является возможность для каждой страны высказать свою позицию.

«Мы слышим каждого и это подчеркивал Президент в своем обращении на открытии саммита. Это не такой саммит, который любит россия, чтобы всех собрать и все говорили в одну дудку с рф. Именно через такой откровенный диалог мы можем прийти к правильным решениям», - отметил министр.

Кулеба добавил, что не видит проблем в комментариях других стран и считает главным тот факт, что они приехали и выразили поддержку Формуле мира и усилиям Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

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