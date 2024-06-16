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На саміті у Швейцарії не розглядаються альтернативні плани Формули миру – Кулеба

13:10, 16 червня 2024
В основі Глобального саміту миру лежить Формула миру Зеленського.
На саміті у Швейцарії не розглядаються альтернативні плани Формули миру – Кулеба
Джерело фото: Getty Images
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На Глобальному саміті миру, який проходить у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, який транслювався в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«В основі цього саміту Формула миру. Вчора і сьогодні якісь альтернативні плани не розглядалися», – підкреслив Кулеба.

Міністр повідомив, що робота над текстом спільного комюніке завершена, і декларація буде відкрита для приєднання іншими країнами після завершення саміту.

«Ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього, хоча вони не є зараз на саміті», – зазначив Кулеба.

Він також додав, що текст комюніке є збалансованим і враховує всі ключові позиції, на яких наполягала Україна.

Очільник МЗС підкреслив, що головною перевагою Саміту миру є можливість для кожної країни висловити свою позицію.

«Ми чуємо кожного і на цьому наголошував Президент у своєму зверненні на відкритті саміту. Це не такий саміт, який полюбляє росія, щоб усіх зібрати і всі говорили в одну дудку з рф. Саме через такий відвертий діалог ми можемо прийти до правильних рішень», – зауважив міністр.

Кулеба додав, що не бачить проблем у коментарях інших країн і вважає головним той факт, що вони приїхали та висловили підтримку Формулі миру та зусиллям України з відновлення сталого і справедливого миру.

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