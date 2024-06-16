Розпочалося друге засідання Глобального Саміту миру, трансляція

У швейцарському місті Бюргеншток триває Саміт миру, скликаний за ініціативою України.

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У Швейцарії на Глобальному саміті з участю представників з 101 країни та міжнародних організацій акцентується на обговоренні трьох ключових тем, які стали пріоритетними для глобального співтовариства. Зокрема, учасники саміту зосереджуються на ядерній безпеці, продовольчій безпеці та питаннях звільнення цивільних і військових полонених, а також повернення депортованих дітей.

«Сьогодні делегації фокусуються на трьох конкретних проблемах глобального інтересу, які безпосередньо впливають на велику кількість людей. Розвиток загального розуміння є першим кроком до зміцнення довіри», – йдеться у повідомленні швейцарського МЗС.

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