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Началось второе заседание Глобального Саммита мира, трансляция

12:45, 16 июня 2024
В швейцарском городе Бюргеншток продолжается Саммит мира, созванный по инициативе Украины.
Началось второе заседание Глобального Саммита мира, трансляция
Источник фото: ТСН
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В Швейцарии на Глобальном саммите с участием представителей из 101 страны и международных организаций акцентируется на обсуждении трех ключевых тем, которые стали приоритетными для глобального сообщества. В частности, участники саммита сосредотачиваются на ядерной безопасности, продовольственной безопасности и вопросах освобождения гражданских и военных пленных, а также возвращения депортированных детей.

«Сегодня делегации фокусируются на трех конкретных проблемах глобального интереса, которые непосредственно влияют на большое количество людей. Развитие общего понимания является первым шагом к укреплению доверия», - говорится в сообщении швейцарского МИД.

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