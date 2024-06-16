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Офис Президента уточнил повестку дня второго дня Саммита мира в Швейцарии

12:27, 16 июня 2024
В Швейцарии продолжается второй день Саммита мира.
Офис Президента уточнил повестку дня второго дня Саммита мира в Швейцарии
Источник фото: Reuters
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В воскресенье, 16 июня, в Швейцарии продолжается второй день саммита мира, на котором участники обсуждают ключевые вопросы безопасности. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Сегодня (16 июня, - ред) продолжаем работу на саммите мира. Работаем над дорожной картой по важным вопросам безопасности», - отметил он.

Напомним, Reuters опубликовало проект коммюнике Саммита мира по Украине. Коммюнике Саммита мира останется открытым и для стран, которые не приехали в Швейцарию.

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