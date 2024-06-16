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Впервые с начала полномасштабной войны в Киеве проходит Марш Равенства: фото

12:09, 16 июня 2024
Более 500 участников вышли на улицы с лозунгами и флагами.
Впервые с начала полномасштабной войны в Киеве проходит Марш Равенства: фото
Источник фото: hromadske
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В воскресенье, 16 июня, в Киеве проходит Марш Равенства, организованный общественной организацией КиевПрайд. После двух лет перерыва в результате пандемии и других обстоятельств более полутысячи человек вышли на улицы города с флагами разных цветов и плакатами с лозунгами.

По информации корреспондента Hromadske, марш начался в 01:53 у здания "Укринформа" и длился примерно 10 минут. Участники прошли небольшое расстояние от метро "Театральная" до перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Евгения Чикаленко.

В ходе марша участники держали флаги ЛГБТ+-сообщества, Украины и Европейского Союза, а также плакаты с надписями "Вместе к равенству и победе", "Free Azovstal Defenders" и другими призывами. Участие в мероприятии приняли активисты, военные, народные депутаты и послы из стран-партнеров, включая представителей Великобритании, Франции и Швеции.

Организаторы события выразили убеждение в важности защиты прав ЛГБТ+-сообщества в Украине, особенно в условиях войны. Они также отметили, что участники марша требуют принятия законопроекта 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации".

По информации организаторов, в марше приняли участие около 500 человек, которые предварительно зарегистрировались. К мероприятию присоединились также иностранные дипломаты и военные, поддержавшие идеи равенства и прав человека в Украине.

Источник фото: hromadske

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