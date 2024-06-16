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Вперше з початку повномасштабної війни у Києві проходить Марш Рівності: фото

12:09, 16 червня 2024
Понад 500 учасників вийшли на вулиці з гаслами і прапорами.
Вперше з початку повномасштабної війни у Києві проходить Марш Рівності: фото
Джерело фото: hromadske
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У неділю, 16 червня, у Києві проходить Марш Рівності, організований громадською організацією КиївПрайд. Після двох років перерви внаслідок пандемії та інших обставин понад пів тисячі людей вийшли на вулиці міста з прапорами різних кольорів та плакатами з гаслами.

За інформацією кореспондента Hromadske, марш розпочався о 01:53 біля будівлі «Укрінформу» і тривав приблизно 10 хвилин. Учасники пройшли невелику відстань від метро «Театральна» до перехрестя вулиць Богдана Хмельницького і Євгена Чикаленка.

У ході маршу учасники тримали прапори ЛГБТ+-спільноти, України та Європейського Союзу, а також плакати з написами «Разом до рівності та перемоги», «Free Azovstal Defenders» та іншими закликами. Участь у заході взяли активісти, військові, народні депутати та посли з країн-партнерів, включаючи представників Великої Британії, Франції та Швеції.

Організатори події висловили переконання у важливості захисту прав ЛГБТ+-спільноти в Україні, особливо в умовах війни. Вони також зазначили, що учасники маршу вимагають прийняття законопроекту 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації».

За інформацією організаторів, у марші взяли участь близько 500 людей, які попередньо зареєструвалися. Заходу долучилися також іноземні дипломати та військові, що підтримали ідеї рівності та прав людини в Україні.

Джерело фото: hromadske

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