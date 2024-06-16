Вночі на Івано-Франківщині горіла школа

Заклад освіти був недіючим, обійшлося без жертв.

Джерело фото: ДСНС

У неділю, 16 червня, о 01:53 на лінію екстреної служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у недіючій будівлі школи, розташованій у селі Кобаки Косівського району, що в Івано-Франківській області. Про це повідомили в ДСНС.

Пожежно-рятувальні підрозділи негайно вирушили на місце події. Прибувши на місце, вони встановили, що загорання сталося в перекритті між 1 та 2 поверхом двоповерхової будівлі. Площа пожежі становила 90 квадратних метрів.

Вогнеборці оперативно здійснили локалізацію та ліквідацію пожежі, що дозволило уникнути поширення вогню на інші частини будівлі та прилеглі споруди. На щастя, жодна людина не постраждала.

Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі. Попередніми дослідженнями виявлено, що причиною може бути коротке замикання або інші технічні несправності. Детальне розслідування триває.

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