Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси для українських біженців

Вивчення нідерландської мови сприятиме українцям у пошуку роботи та полегшить інтеграцію.

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Уряд Нідерландів прийняв рішення про надання додаткових 10 мільйонів євро на мовні курси для українських біженців, які знаходять притулок у цій країні. Цей крок спрямований на підтримку українців у вивченні нідерландської мови і підвищення їхніх шансів на успішну інтеграцію та працевлаштування в Нідерландах.

Рішення про це опубліковано на офіційному сайті уряду, де також зазначено, що фінансування забезпечить продовження мовних курсів у 2025 році. Уряд врахував пропозицію Європейської комісії про подовження тимчасового захисту для громадян України на ще один рік, очікується, що остаточне рішення ЄС у цьому питанні буде ухвалено до кінця місяця.

«Вивчення мови допомагає (українцям. – ред.) знайти відповідну роботу, для якої вони були підготовлені в Україні. Знання мови також допомагає налагоджувати контакти з місцевими жителями та брати участь у житті суспільства», – зазначили у нідерландському уряді.

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