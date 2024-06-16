Нидерланды выделят дополнительные €10 млн на языковые курсы для украинских беженцев

Изучение нидерландского языка будет способствовать украинцам в поиске работы и облегчит интеграцию.

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Правительство Нидерландов приняло решение о предоставлении дополнительных 10 миллионов евро на языковые курсы для украинских беженцев, которые находят убежище в этой стране. Этот шаг направлен на поддержку украинцев в изучении нидерландского языка и повышение их шансов на успешную интеграцию и трудоустройство в Нидерландах.

Решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства, где также указано, что финансирование обеспечит продолжение языковых курсов в 2025 году. Правительство учло предложение Европейской комиссии о продлении временной защиты для граждан Украины на еще один год, ожидается, что окончательное решение ЕС в этом вопросе будет принято до конца месяца.

«Изучение языка помогает (украинцам. - ред.) найти соответствующую работу, для которой они были подготовлены в Украине. Знание языка также помогает налаживать контакты с местными жителями и участвовать в жизни общества», - отметили в нидерландском правительстве.

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