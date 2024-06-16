Reuters опубликовало проект коммюнике Саммита мира по Украине

В документе говорится о необходимости диалога между всеми сторонами конфликта для достижения мира.

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На Глобальном Саммите в Швейцарии, который продолжается, участники обсуждают важные аспекты войны в Украине и стремятся к достижению устойчивого мира. Агентство Reuters опубликовало проект коммюнике.

Согласно документу, российская агрессия на территории Украины продолжает приводить к значительным человеческим страданиям и разрушениям, что имеет серьезные глобальные последствия. Участники форума должны признать и обеспечивать территориальную целостность и политическую независимость всех государств, в частности Украины, в пределах их международно признанных границ.

Также в коммюнике отмечается необходимость поддержки Украины в контроле над атомными электростанциями, включая Запорожскую, под наблюдением МАГАТЭ. Любое угроза или применение ядерного оружия в условиях войны считается недопустимым.

«Любая угроза или применение ядерного оружия в условиях войны, которая продолжается против Украины, недопустимы», - говорится в заявлении.

В документе также содержится призыв к обеспечению доступа Украины к портам на Азовском и Черном морях для укрепления продовольственной безопасности.

Кроме того, участники коммюнике выразили необходимость «полного обмена» военнопленными и возвращения всех незаконно депортированных лиц и детей в Украину, а также всех других украинцев, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину.

«Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили сделать конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине», - говорится в итоговом коммюнике.

Заключительным элементом является подтверждение статуса Организации Объединенных Наций как основы для достижения мирного урегулирования войны в Украине путем диалога и конкретных действий всех сторон.

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