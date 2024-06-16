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Reuters опублікувало проєкт комюніке Саміту миру щодо України

11:51, 16 червня 2024
У документі йдеться про необхідність діалогу між усіма сторонами конфлікту для досягнення миру.
Reuters опублікувало проєкт комюніке Саміту миру щодо України
Джерело фото: Reuters
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На Глобальному Саміті у Швейцарії, що триває, учасники обговорюють важливі аспекти війни в Україні та прагнуть досягнення стійкого миру. Агентство Reuters опублікувало проєкт комюніке.

Згідно з документом, російська агресія на території України продовжує призводити до значних людських страждань та руйнувань, що має серйозні глобальні наслідки. Учасники форуму повинні визнати та забезпечувати територіальну цілісність та політичну незалежність всіх держав, зокрема України, в межах їх міжнародно визнаних кордонів.

Також у комюніке зазначається необхідність підтримки України у контролі над атомними електростанціями, включаючи Запорізьку, під наглядом МАГАТЕ. Будь-яке загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни вважається неприпустимим.

«Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі», – йдеться у заяві.

У документі також міститься заклик до забезпечення доступу України до портів на Азовському та Чорному морях для зміцнення продовольчої безпеки.

Крім того, учасники комюніке висловили необхідність «повного обміну» військовополоненими та повернення всіх незаконно депортованих осіб і дітей до України, а також усіх інших українців, які були незаконно затримані, мають бути повернуті в Україну.

«Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили зробити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників усіх сторін. Статут Організації Об'єднаних Націй, включаючи принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою у досягненні всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні», – йдеться у підсумковому комюніке.

Заключним елементом є підтвердження статусу Організації Об'єднаних Націй як основи для досягнення мирного врегулювання війни в Україні шляхом діалогу та конкретних дій усіх сторін.

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