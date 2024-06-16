Не вели, а несли цивільного, зупиняли маршрутки для перевірок: відео діяльності працівників ТЦК в Одесі

Два дні – два скандали в Одесі через діяльність працівників ТЦК.

За вихідні в Одесі виникли два скандали щодо діяльності працівників ТЦК. Про це повідомляють місцеві ЗМІ на основі інформації з соціальних мереж та відео, що стали вірусними.

Учора ввечері на території Аркадії зафіксували на відео, як цивільного чоловіка ведуть поліцейські та особи у військовій формі. Чоловік опирається, просячи зателефонувати до поліції та запросити адвоката. Незважаючи на його прохання, його взяли за руки й ноги та понесли. Подія сталася під час ідентифікації та перевірки документів.

А вже на ранок у місті відбулася ще одна напружена ситуація: у військовій формі працівники зайшли в одну з маршруток для перевірки документів військовозобов’язаних. Люди, які були у транспорті, висловлювали своє обурення через затримки, які це спричинило.

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