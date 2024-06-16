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В Одесі запропонували перетопити пам'ятники Суворову та Катерині ІІ

11:15, 16 червня 2024
Пам'ятники Суворову та Єкатерині II хочуть перетопити у символічні пам'ятні коїни на знак майбутньої перемоги.
В Одесі запропонували перетопити пам'ятники Суворову та Катерині ІІ
Джерело фото: od.suspilne.media
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В Одесі виникла ініціатива перетопити бронзові пам'ятники Федору Суворову та Єкатерині II у символічні пам'ятні коїні, що мають символізувати майбутню перемогу над окупантами. Про це повідомив голова південного міжрегіонального відділу Інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк.

За словами Гуцалюка, пам'ятники Суворову та Катерині ІІ втратили історичну цінність через їх новодільництво та встановлення за кошти росії. Зараз ці скульптури знаходяться у Художньому музеї без юридичних підстав і за рахунок бюджету.

«Ми пропонуємо зробити з бронзи кремлівських маркерів пам'ятні коїни як символ майбутньої перемоги над окупантом і як пам'ять про нашу спільну боротьбу. Такий коїн має отримати кожен одесит-воїн і одесит-волонтер», — написав Сергій Гуцалюк.

Також було оголошено конкурс на найкращий макет і дизайн такого коїна. Гуцалюк закликав геральдистів, дизайнерів, художників та всіх зацікавлених приєднатися до ініціативи. Він також висловив переконаність, що міська влада має підтримати цю ідею та допомогти залучити фінансування на виготовлення коїнів.

 «Ми з Олександром Голопотелюком оголошуємо конкурс на найкращий макет та дизайн такого коїна. Звертаємось до геральдистів, одеських дизайнерів, художників і просто небайдужих, кому це є цікавим. Наступним етапом будемо шукати кошти на виготовлення цих коїнів. Впевнений що міська влада теж має бути в цьому зацікавленою», — написав Гуцалюк.

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