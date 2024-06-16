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В Одессе предложили перетопить памятники Суворову и Екатерине II

11:15, 16 июня 2024
Памятники Суворову и Екатерине II хотят перетопить в символические памятные коины в знак будущей победы.
В Одессе предложили перетопить памятники Суворову и Екатерине II
Источник фото: od.suspilne.media
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В Одессе возникла инициатива перетопить бронзовые памятники Федору Суворову и Екатерине II в символические памятные коины, которые должны символизировать будущую победу над оккупантами. Об этом сообщил председатель южного межрегионального отдела Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

По словам Гуцалюка, памятники Суворову и Екатерине II потеряли историческую ценность из-за их новодельности и установления за средства россии. Сейчас эти скульптуры находятся в Художественном музее без юридических оснований и за счет бюджета.

«Мы предлагаем сделать из бронзы кремлевских маркеров памятные коины как символ будущей победы над оккупантом и как память о нашей общей борьбе. Такой коин должен получить каждый одессит-воин и одессит-волонтер», - написал Сергей Гуцалюк.

Также был объявлен конкурс на лучший макет и дизайн такого коина. Гуцалюк призвал геральдистов, дизайнеров, художников и всех заинтересованных присоединиться к инициативе. Он также выразил убежденность, что городские власти должны поддержать эту идею и помочь привлечь финансирование на изготовление коинов.

«Мы с Александром Голопотелюком объявляем конкурс на лучший макет и дизайн такого коина. Обращаемся к геральдистам, одесским дизайнерам, художникам и просто неравнодушным, кому это интересно. Следующим этапом будем искать средства на изготовление этих коинов. Уверен, что городская власть тоже должна быть в этом заинтересована», - написал Гуцалюк.

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