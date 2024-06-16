Трамп пригрозил остановить финансовую помощь Украине «еще до того, как зайдет в Белый дом как президент»

Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом», подчеркнув, что запросы на помощь Украине «никогда не прекращаются».

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Бывший президент США и кандидат на нынешних выборах Дональд Трамп на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте выступил с критикой масштабов поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, заявив, что в случае возвращения в президентское кресло он быстро решит вопрос с помощью Киеву.

«Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех когда-либо живших политиков. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он идет с 60 млрд долларов [...] Он только что уехал 4 дня назад с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему надо еще 60 миллиардов», - сказал Трамп.

Экс-президент также отметил, что будучи избранным на второй срок, он решит вопрос с помощью Украине еще до своего возвращения в Белый дом.

«Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим», - заявил Дональд Трамп.

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