В Одессе полиция вмешалась в драку на ярмарке посреди города: 23-летнего местного пришлось госпитализировать

В Одессе местный житель подрался с работником частной охранной фирмы.

Источник фото: Главком

В Одессе полиция расследует обстоятельства избиения мужчины на ярмарке, состоявшейся на пересечении улицы Дерибасовская и переулка Красный. По предварительным данным, конфликт между незнакомыми мужчинами перерос в драку, после чего полиция получила сообщение и прибыла на место происшествия. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Во время выяснения обстоятельств инцидента 23-летний местный житель продолжил конфликт с работником частной охранной фирмы, который также завершился дракой. Правонарушение было прекращено полицией, которая прибыла на место инцидента.

Пострадавший, 23-летний мужчина, обратился в территориальное подразделение полиции с заявлением о получении телесных повреждений. Его доставили в больницу на карете скорой медицинской помощи, где ему оказали медицинскую помощь и провели обследование. После этого молодого человека отпустили домой.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и назначила судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести полученных травм.

Сейчас правоохранители продолжают собирать все необходимые данные и устанавливают полные обстоятельства происшествия и личности всех его участников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.