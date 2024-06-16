Экипаж обстрелянного в Красном море украинско-польского судна спасли

Украинско-польский сухогруз M/V Verbena сразу после ракетного обстрела экипаж покинул.

Источник фото: 360ua.news

Экипаж украинско-польского сухогруза M/V Verbena решил покинуть судно после того, как оно подверглось ракетному обстрелу со стороны хуситов. Пожар, вспыхнувший на борту, не удалось потушить.

Как сообщает «Европейская правда», со ссылкой на Центральное командование США, которое участвует в военно-морской миссии для защиты торговых судов, инцидент произошел днем 15 июня. Экипаж M/V Verbena подал сигнал SOS, на который отреагировало судно M/V Anna Meta и подобрало моряков.

Американские военные также отмечают, что в восьми морских милях от поврежденного сухогруза находился иранский фрегат IRIN Jamaran, который проигнорировал сигнал-просьбу о помощи.

Сухогруз M/V Verbena принадлежит украинской компании, оперируется польской фирмой и плавает под флагом Палау.

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