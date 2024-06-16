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Екіпаж обстріляного в Червоному морі українсько-польського судна врятували

10:21, 16 червня 2024
Українсько-польський суховантаж M/V Verbena одразу після ракетного обстрілу екіпаж покинув.
Екіпаж обстріляного в Червоному морі українсько-польського судна врятували
Джерело фото: 360ua.news
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Екіпаж українсько-польського суховантажа M/V Verbena вирішив залишити судно після того, як воно зазнало ракетного обстрілу з боку хуситів. Пожежу, що спалахнула на борту, не вдалося загасити.

Як повідомляє «Європейська правда», з посиланням на Центральне командування США, яке бере участь у військово-морській місії для захисту торгових суден, інцидент стався вдень 15 червня. Екіпаж M/V Verbena подав сигнал SOS, на який відреагувало судно M/V Anna Meta і підібрало моряків.

Американські військові також зазначають, що за вісім морських миль від пошкодженого суховантажа знаходився іранський фрегат IRIN Jamaran, який проігнорував сигнал-прохання про допомогу.

Суховантаж M/V Verbena належить українській компанії, оперується польською фірмою і плаває під прапором Палау.

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