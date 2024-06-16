«Мирний план» росії не обговорювали на Саміті у Швейцарії, – Олаф Шольц

Пропозиції рф не обговорювалися, оскільки вони не мали на меті справжнього врегулювання війни.

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Пропозиції росії щодо врегулювання війни в Україні не розглядалися під час мирного саміту у Швейцарії. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає The Guardian.

Шольц зазначив, що план, висунутий диктатором рф володимиром путіним, «не мав серйозного наміру». За його словами, пропозиції путіна, які включали відмову України від чотирьох областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), припинення бойових дій та відмову від амбіцій членства в НАТО, були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції.

Раніше Олаф Шольц різко відреагував на ультиматум путіна щодо України, заявивши, що путін показав, що він зацікавлений в класичному імперіалістичному захопленні територій.

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