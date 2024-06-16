Практика судів
  1. У світі

«Мирний план» росії не обговорювали на Саміті у Швейцарії, – Олаф Шольц

10:03, 16 червня 2024
Пропозиції рф не обговорювалися, оскільки вони не мали на меті справжнього врегулювання війни.
«Мирний план» росії не обговорювали на Саміті у Швейцарії, – Олаф Шольц
Джерело фото: REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пропозиції росії щодо врегулювання війни в Україні не розглядалися під час мирного саміту у Швейцарії. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає The Guardian.

Шольц зазначив, що план, висунутий диктатором рф володимиром путіним, «не мав серйозного наміру». За його словами, пропозиції путіна, які включали відмову України від чотирьох областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), припинення бойових дій та відмову від амбіцій членства в НАТО, були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції.

Раніше Олаф Шольц  різко відреагував на ультиматум путіна щодо України, заявивши, що путін показав, що він зацікавлений в класичному імперіалістичному захопленні територій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Начальник відділу поліції обвинувачувався у прослуховуванні начальника сектору цього ж відділу поліції, зокрема, контролі за розмовами – що вирішив Верховний Суд

У службовому кабінеті підлеглого поліцейського було виявлено спеціальний технічний засіб негласного отримання аудіо інформації з вмонтованими GSM пристроями, закамуфльованими під мережеві електричні фільтри.

Забронювати працівника через портал Дія буде неможливо, якщо про нього відсутні дані в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

Обов’язковою умовою бронювання через Портал Дія буде наявність даних про працівника в Реєстрі військовозобов’язаних.

Хто не проходитиме ВЛК і хто зможе стати на військовий облік дистанційно – Кабмін вніс суттєві зміни до порядку ведення військового обліку

Кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу.

Підстави для дисциплінарної відповідальності суддів будуть переглянуті – Денис Маслов

У Верховній Раді думають, як зробити так, щоб суддів «перестали тягати за все підряд».

Україна не повинна збавляти темп реформ з подолання корупції і ухилення від сплати податків – спецпредставник США Пенні Пріцкер

Підтримка партнерів залежить від проведення реформ в Україні – спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду